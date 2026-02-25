Aero Alliance cerca operatori meccanici a Mesagne: recruiting day a Brindisi il 3 marzo

Nuove opportunità di lavoro nel settore aeronautico. La società Aero Alliance, attiva nella fornitura di motori, ricambi e servizi di manutenzione per prodotti aeroderivati, seleziona personale per la sede di Mesagne e parteciperà a un recruiting day in programma martedì 3 marzo 2026 a Brindisi.

L’iniziativa è promossa da Arpal Puglia in collaborazione con Manpower. I colloqui si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30 presso la sala convegni del Centro per l’Impiego di Brindisi, all’interno del Palazzo della Regione Puglia in via Tor Pisana 114.

La ricerca è rivolta a operatori meccanici. Per le figure selezionate è previsto un contratto iniziale di somministrazione della durata di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

I candidati potranno presentarsi direttamente nella fascia oraria indicata, muniti di curriculum vitae.

L’appuntamento rientra nelle attività di “Mare a Sinistra”, misura della Regione Puglia finalizzata al rientro dei talenti pugliesi e all’attrazione di lavoratori residenti fuori regione o all’estero. Per chi vive o è domiciliato fuori Puglia è prevista anche la possibilità di prenotare un colloquio online tramite apposito form.