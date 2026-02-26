BrindisiSera

Sanità, Tommaso Gioia: “Impegno concreto per un sistema più giusto, efficiente e vicino ai cittadini”

giovedì 26 febbraio 2026

Prosegue con determinazione l’impegno del Consigliere Regionale della Puglia e Segretario d’Aula Tommaso Gioia nel settore sanitario, a partire dai lavori della prima Commissione Regionale sulla Sanità, che hanno posto al centro temi strategici per il futuro del sistema regionale. 

Tra le priorità affrontate, un ruolo centrale è stato assunto dal progetto del CUP unico regionale, pensato come strumento fondamentale per garantire maggiore equità di accesso alle prestazioni sanitarie, semplificazione dei percorsi per i cittadini, integrazione dei sistemi informativi aziendali e migliore organizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla tutela dei pazienti affetti da malattie rare e fragili, con l’obiettivo di costruire percorsi preferenziali nel sistema dell’emergenza-urgenza e rafforzare le garanzie di presa in carico, assistenza e continuità delle cure.

Altro asse strategico riguarda l’organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) regionali, in particolare per le patologie croniche a maggiore impatto epidemiologico, che dovranno rappresentare modelli operativi standardizzati, multidisciplinari e realmente orientati alla persona.

“Lavoriamo per una sanità che sia non solo efficiente, ma anche umana, accessibile e giusta – dichiara Gioia –. Il nostro impegno è rivolto all’appropriatezza prescrittiva, alla formazione continua, al confronto costante con i medici di medicina generale e con gli specialisti, e al rafforzamento della rete territoriale e di prossimità”.

Un’attenzione particolare è rivolta inoltre all’integrazione tra sistema sanitario e servizi sociali, per costruire un modello di welfare realmente integrato, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone più fragili.

“Il cambiamento passa dalla programmazione, dalla visione e dalla responsabilità – conclude Gioia –. La sanità pugliese deve essere sempre più centrata sui cittadini, sui diritti e sulla dignità delle persone. Ed è su questo che continueremo a lavorare con determinazione”.

Tommaso Gioia

Consigliere Regionale della Puglia

Segretario d’Aula

 

Altri articoli
BrindisiSera
FAISA-CISAL: atti vandalici contro i bus STP Brindisi, in Prefettura vertice su sicurezza e controlli rafforzati
26/02/2026
La scrivente O.S. FAISA-CISAL comunica che in data odierna si è svolto, presso la Prefettura di Brindisi, l’incontro del Comitato ...
BrindisiSera
Colpo in trasferta per la Valtur Brindisi: espugnata Forlì, primato raggiunto
26/02/2026
La Valtur Brindisi interrompe la serie negativa lontano da casa e lo fa nel modo più significativo: vittoria sul parquet di Forlì nel ...
BrindisiSera
Volontari di servizio civile a Torre Guaceto: aperte le candidature
26/02/2026
    “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva” aperto il bando per svolgere attività di servizio civile universale ...
BrindisiSera
Dal 1° Marzo 2026 la riforma della disabilità si estende anche alla provincia di Brindisi
26/02/2026
Epaca Brindisi mette a disposizione i propri consulenti medici per il rilascio dei nuovi certificati introduttivi Dal 1° Marzo 2026, anche in ...
FasanoSera
Il Comune di Fasano passa da eAgenda al nuovo portale: possibili disservizi temporanei nelle prenotazioni
26/02/2026
Venerdì 27 il passaggio da eAgenda al nuovo portale conforme alle linee guida AgID. Possibili temporanee interruzioni del servizio Il Comune ...
CarovignoSera
Carovigno, arrestato 35enne per il tentato omicidio a Torre Santa Sabina: sparò tra i bagnanti a giugno 2025
26/02/2026
Un arresto a distanza di otto mesi dai fatti. Nella serata del 24 febbraio 2026 i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce