Sanità Ostuni, sopralluogo del Consigliere Tommaso Gioia e Asl Brindisi: "Azione immediata per ambulatori e SERT. Ridiamo dignità all'utenza"

OSTUNI (BR) 27/02/26 – Si è svolto questa mattina un vertice operativo di fondamentale importanza presso l’Ospedale di Ostuni, volto a ridisegnare l’assetto logistico e funzionale dei servizi sanitari territoriali. Al centro dell’incontro, la necessità improrogabile di interventi strutturali per migliorare l’accoglienza dei pazienti e l’efficienza delle prestazioni.

All’ispezione e al successivo tavolo tecnico hanno preso parte il Consigliere Segretario della Regione Puglia, Tommaso Gioia, il Direttore Generale dell’ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, e i vertici dirigenziali dell’azienda sanitaria: il dott. Stefano Termite (Dipartimento di Prevenzione), il dott. Salvatore De Fazio (SERD), il dott. Giuseppe Pace (Distretto 2) e il dott. Francesco Lisena (Direzione Medica di Presidio), e l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Ostuni, Angelo Brescia.

I punti chiave dell’intervento

Il confronto si è focalizzato su due direttrici principali per il rilancio della struttura:

Ricollocazione degli Ambulatori: Trasferimento delle attività specialistiche presso i locali dell’ex Pronto Soccorso, al fine di garantire spazi più idonei, moderni e funzionali.

Potenziamento del SERT: Ampliamento del Servizio per le Dipendenze Patologiche per rispondere con maggiore efficacia alle fragilità del territorio.

La posizione di Tommaso Gioia

Il Consigliere Regionale Tommaso Gioia, ha espresso una posizione netta, sollecitando un cambio di passo burocratico e operativo:

"Bisogna intraprendere azioni concrete e celeri; gli ambulatori ospedalieri devono avere una dignità per poter accogliere l'utenza, e sinceramente gli attuali spazi sono inadeguati. Abbiamo tanto lavoro da svolgere nei prossimi anni e, da parte mia, non mancherà mai la determinazione nel trasformare le necessità in fatti compiuti."

Verso una sanità più umana

Il sopralluogo odierno segna l'inizio di una fase di cantierizzazione che mira a superare le criticità croniche del presidio ostunese. La presenza della Direzione Generale al fianco della Regione Puglia testimonia la volontà condivisa di restituire ai cittadini una sanità di prossimità che sia, prima di tutto, rispettosa del decoro e dei bisogni del malato.