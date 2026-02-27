Teatro

Al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, domenica 1 marzo, arriva Jucatùre con Antonio Milo e Adriano Falivene.

venerdì 27 febbraio 2026

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro, con “Jucature”, il testo di Pau Miró (Premio Ubu 2013 come Miglior testo straniero) tradotto, adattato e diretto da Enrico Ianniello, in scena domenica 1° marzo, alle h. 21.

In scena, un quartetto magicamente concertato formato da Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca. I quattro “Giocatori” di questo spettacolo sono degli amabili falliti: simpatici, vitali, chiacchieroni, formano una combriccola stralunata e sfiziosa che si incontra per giocare a carte. Le partite vere e proprie, però, non cominciano mai, presi come sono da discorsi totalmente assurdi e vaghissime idee di rivincita totalmente irrealizzabili; eppure, non è difficile immaginarseli fuori dall’appartamento grande e accogliente, tolti da quell’ansa di tranquillità e rimessi nel fiume vorticoso della metropoli: sono quattro invisibili.

Invisibile l’attore appassionato di furti al supermercato e vuoti di memoria in scena, invisibile il becchino balbuziente e logorroico, innamorato dei racconti che gli fa la prostituta ucraina che accoglie la sua solitudine, invisibile il barbiere che ormai barbiere non è più, ma non lo può dire a nessuno. E invisibile, naturalmente, il professore di matematica con un vecchio complesso di inferiorità e un padre – fantasma che non lo lascia crescere.

La vita vera è forse definitivamente negata ormai ai nostri grandi antieroi, e allora non restano che le parole, parlarne agli amici, ottenendo in cambio una malinconica e amorevole comicità intrisa di ricordi e voglia di vivere. 

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi ricorda Mirko Conserva: una giornata di donazione del sangue nel mese del suo compleanno
27/02/2026
L’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Polizia di Stato, insieme alla famiglia e al centro trasfusionale dell’ospedale ...
OstuniSera
Sanità Ostuni, sopralluogo del Consigliere Tommaso Gioia e Asl Brindisi: "Azione immediata per ambulatori e SERT. Ridiamo dignità all'utenza"
27/02/2026
OSTUNI (BR) 27/02/26 – Si è svolto questa mattina un vertice operativo di fondamentale importanza presso l’Ospedale di Ostuni, ...
BrindisiSera
Torre Guaceto, al via il progetto NATURES: otto giornate gratuite tra trekking, bici, birdwatching e snorkeling per tutelare specie e habitat
27/02/2026
Progetto NATURES: nella Riserva di Torre Guaceto parte la campagna di sensibilizzazione per specie e habitat prioritari. Otto appuntamenti tra ...
BrindisiSera
8 marzo: a Brindisi la mostra che racconta l’architettura attraverso lo sguardo, il pensiero e il progetto delle donne
27/02/2026
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Brindisi ospita L’architettura: vista, costruita, pensata da ...
BrindisiSera
Scossone a Palazzo di Città: Marchionna azzera gli equilibri, Di Bello diventa vice sindaco e cambia la Giunta a Brindisi
27/02/2026
Il Sindaco di Giuseppe Marchionna rompe gli indugi, archivia il braccio di ferro con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e vara il ...
BrindisiSera
Ospedale Perrino, il prefetto in visita alle eccellenze della sanità brindisina: apprezzamento per il lavoro del Centro trasfusionale e della Radiodiagnostica
27/02/2026
Questa mattina il prefetto di Brindisi Guido Aprea ha effettuato una visita istituzionale all'ospedale Perrino, nel corso della quale ha conosciuto ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce