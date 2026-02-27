Al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, domenica 1 marzo, arriva Jucatùre con Antonio Milo e Adriano Falivene.

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro, con “Jucature”, il testo di Pau Miró (Premio Ubu 2013 come Miglior testo straniero) tradotto, adattato e diretto da Enrico Ianniello, in scena domenica 1° marzo, alle h. 21.

In scena, un quartetto magicamente concertato formato da Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca. I quattro “Giocatori” di questo spettacolo sono degli amabili falliti: simpatici, vitali, chiacchieroni, formano una combriccola stralunata e sfiziosa che si incontra per giocare a carte. Le partite vere e proprie, però, non cominciano mai, presi come sono da discorsi totalmente assurdi e vaghissime idee di rivincita totalmente irrealizzabili; eppure, non è difficile immaginarseli fuori dall’appartamento grande e accogliente, tolti da quell’ansa di tranquillità e rimessi nel fiume vorticoso della metropoli: sono quattro invisibili.

Invisibile l’attore appassionato di furti al supermercato e vuoti di memoria in scena, invisibile il becchino balbuziente e logorroico, innamorato dei racconti che gli fa la prostituta ucraina che accoglie la sua solitudine, invisibile il barbiere che ormai barbiere non è più, ma non lo può dire a nessuno. E invisibile, naturalmente, il professore di matematica con un vecchio complesso di inferiorità e un padre – fantasma che non lo lascia crescere.

La vita vera è forse definitivamente negata ormai ai nostri grandi antieroi, e allora non restano che le parole, parlarne agli amici, ottenendo in cambio una malinconica e amorevole comicità intrisa di ricordi e voglia di vivere.