La Olio Pantaleo Fasano cede alla SMI Roma nella prima giornata di ritorno.

La Olio Pantaleo Fasano cede il passo alla SMI Roma nella prima di ritorno giocata al Pala Vigna Marina di Fasano. Una sconfitta che rilancia le ambizioni delle romane mentre rallenta la rincorsa delle fasanesi al quinto posto in classifica generale. Ha vinto la squadra che alla fine ha saputo sfruttare al meglio gli errori delle avversarie con un pizzico di determinazione e precisione. Alle gialloblù di coach Paolo Totero la soddisfazione di aver giocato gli ultimi due set alla pari di una Roma di grandi individualità ma non completamente coesa nei momenti di difficoltà.

Partenza strepitosa delle locali con un break di 5-0 che mette subito in crisi la retroguardia romana (7-2) grazie ad una Candela Sol Salinas in grande spolvero. La Roma non ci sta e dopo un time-out di coach Giuseppe Cuccarini prova la rimonta. Le capitoline ritrovano forza e determinazione piazzando un break importante con Gaia Guiducci in battuta svoltando così il set a proprio favore (15-20). Nemmeno i due time-out consecutivi di coach Paolo Totero riescono a scuotere le fasanesi che subiscono oltremisura la forza in battuta delle giallorosse con una scatenata Teresa Maria Bosso MVP del match. La Olio Pantaleo si spegne improvvisamente e il set si chiude sul 17-25. Si riparte con molto equilibrio ma un impennata improvvisa delle ospiti porta le giallorosse sul 8-11. La Roma scappa e con un Carolina Pecorari in battuta si porta sul +7 (11-18). Totero corre ai ripari inserendo Sofia Negro e Adelaide Soleti al posto di Margherita Muzi e Piia Korhonen. In campo però le distanze restano e il set finisce 18-25.

Nel terzo set si attende la reazione delle fasanesi che puntuale arriva. Le gialloblù vanno subito sul 7-2. Ottima partenza macchiata dall'uscita dal campo per problemi intestinali di Claudia Provaroni sostituita da Aurora Del Freo subito a referto. Il vantaggio aumenta sino al 10-5 nonostante i cambi effettuati da coach Cuccarini con Chiara Mason al posto di Nikoleta Perovic. Totero intuisce il buon momento inserendo Amelie Pixner subito pericolosa con in battuta. Set che le gialloblù lo chiudono sul 25-15. Gara riaperta.

Quarto set spettacolare. Impennata della Olio Pantaleo che piazza un break importante di +3 portandosi sul 12-9. La Roma rimonta il gap riportandosi in vantaggio sul 14-15. Ma le giallorosse trovano l’allungo (21-19) grazie ad una Bosso sempre più strepitosa. Le fasanesi non mollano e continuano a battagliare sino alla fine arrendendosi definitivamente con un finale di 25-22.

“È mancato il giusto ritmo gara che non abbiamo mai trovato eccetto nel terzo set che abbiamo vinto. Per il resto ci sono stati una serie di errori per mancanza di lucidità. Tante piccole cose che poi hanno portato a questo risultato. Veniamo da una settimana difficile per una serie di malanni di stagioni che hanno condizionato palesemente la gara disputata. Purtroppo sono cose che possono capitare. Voglio però fare i miei complimenti ad Aurora del Freo (6) che è entrata con molta determinazione. Un’altra ragazza che in settimana si allena con molta continuità e con grande impegno. Oggi ha avuto il suo spazio e ha fatto molto bene come anche Amelie Pixner entrata in battuta con molta convinzione e facendo esattamente quello che gli avevo chiesto. Ora testa alle prossime due gare che si giocheranno in settimana. Non abbiamo molto tempo di recupero e quindi bisognerà fare di necessità virtù cercando di trovare quelle giusta determinazione per affrontare al meglio questi su difficili match”. Paolo Totero.

Olio Pantaleo Volley Fasano - Smi Roma Volley 1-3

(17-25 18-25 25-15 22-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 6, Muzi, Salinas 17, Piacentini 11, Korhonen 19, Provaroni 3, Vittorio (L), Del Freo 6, Soleti 2, Vinciguerra, Pixner, Negro, Gazzerro (L). All. Totero.

Smi Roma Volley: Bosso 19, Guidi 6, Perovic 21, Pecorari 9, Consoli 7, Guiducci 8, Zannoni (L), Mason 1, Baratella, Cantoni. All. Cuccarini. Arbitri: Vangone, Kronaj.

Note - Durata set: 25', 24', 25', 36'; Tot: 110'.

MVP: Teresa Maria Bosso.

Top scorers: Perovic N. (21) Bosso T. (19) Korhonen P. (19)

Top servers: Guiducci G. (3) Piacentini F. (2) Pecorari C. (1)

Top blockers: Consoli C. (5) Guiducci G. (2) Piacentini F. (2)

Risultati prima giornata di ritorno serie A2-Tigotà

Olio Pantaleo Volley Fasano - SMI Roma Volley 1-3 (17-25, 18-25, 25-15, 22-25); Gruppo Formula 3 Messina - Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (19-25, 18-25, 25-20, 22-25); Nuvolì Altafratte Padova - C.B.L. Costa Volpino 3-1 (25-21, 20-25, 25-21, 25-19); Narconon Volley Melendugno - Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (20-25, 15-25, 25-20, 25-22, 17-19); Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-21, 25-22).

Classifica prima giornata di ritorno serie A2-Tigotà

Valsabbina Millenium Brescia 32, Cda Volley Talmassons Fvg 31, Nuvolì Altafratte Padova 24, C.B.L. Costa Volpino 23, SMI Roma Volley 22, Futura Giovani Busto Arsizio 21, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Itas Trentino 17, Narconon Volley Melendugno 17, Gruppo Formula 3 Messina 5.