Brindisi, recruiting day del Gruppo Ligabue al Centro per l’Impiego: colloqui l’11 marzo per lavorare sui traghetti

lunedì 2 marzo 2026

Brindisi, 25 febbraio – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti. È questo lo spirito del Ligabue Recruiting Day, in programma l’11 marzo 2026 a Brindisi presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, sito in via Tor Pisana 114, promosso da Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Brindisi, con la partecipazione del Gruppo Ligabue, gruppo internazionale attivo nei servizi di ristorazione e catering marittimo.

Nel corso della giornata, i candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi con i recruiter aziendali per le seguenti posizioni:

Operatore pluri-servizio a bordo dei traghetti

Responsabile catering a bordo dei traghetti

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per entrare in un contesto dinamico e internazionale, acquisire nuove competenze e costruire un percorso lavorativo nel comparto marittimo.

Per partecipare è necessario candidarsi entro il 9 marzo 2026 attraverso i link alle offerte:

Operatore pluri-servizio: https://shorturl.at/XrXjx

Responsabile catering: https://shorturl.at/sNdlt

Il Recruiting Day si inserisce nella strategia Mare a Sinistra, pensata per favorire la mobilità e attrarre professionalità anche da fuori regione.

Le persone domiciliate al di fuori della Puglia potranno aderire compilando l’apposito form dedicato all’evento di Brindisi: https://forms.gle/HbQvj14X6gT2W7F8A

Un’azione che rafforza il raccordo tra sistema pubblico per l’impiego e imprese, ampliando il bacino di candidature e rispondendo in modo efficace alle esigenze occupazionali del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di Brindisi.

Contatti:

0831.1568068 (int.2)

ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

