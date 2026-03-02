Lavoro, 280 opportunità in provincia di Brindisi: turismo e marketing trainano l’8° report Arpal

Brindisi – Sono 68 gli annunci attivi per un totale di 280 figure professionali ricercate sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”. È quanto emerge dall’ottavo report settimanale 2026 elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa un mercato del lavoro dinamico e diversificato su tutto il territorio provinciale.

A trainare la domanda è il comparto turismo e ristorazione, con 118 posizioni aperte. Subito dopo si colloca il settore marketing, che concentra 100 richieste di personale. Seguono il metalmeccanico con 11 figure ricercate e il commercio con 9 opportunità.

Nel dettaglio, si registrano sei posizioni nei trasporti e altrettante nell’ambito sanitario. Cinque le opportunità nei servizi e nell’industria, quattro nella logistica. Più contenuti ma comunque significativi i numeri per artigianato, contabile, sociale e amministrativo (due posizioni ciascuno), mentre servizi alla persona e impiantistica elettrica contano una figura per settore.

Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, al quale è possibile candidarsi tramite SPID.

Marzo si apre anche con una serie di appuntamenti dedicati al recruiting. Il 3 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, nella sala convegni del Palazzo della Regione Puglia in via Tor Pisana 114 a Brindisi, si terrà un recruiting day organizzato da ARPAL Puglia in collaborazione con Manpower per conto di Aero Alliance. L’azienda ricerca operatori meccanici per attività legate alla fornitura e manutenzione di motori aeroderivati. L’iniziativa rientra nella strategia regionale “Mare a Sinistra”, finalizzata al rientro dei talenti pugliesi e all’attrazione di professionalità anche da fuori regione o dall’estero.

Doppio appuntamento, poi, per il “Ligabue Recruiting Day”, promosso da Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con i Centri per l’impiego di Brindisi e Taranto. L’11 marzo, dalle 8.30 alle 13.00, il Centro per l’impiego di Brindisi ospiterà la selezione; il 12 marzo, dalle 14.00 alle 17.00, l’appuntamento si sposterà al Centro per l’impiego di Taranto. Le giornate sono finalizzate al reclutamento di operatori pluriservizio e responsabili catering da impiegare a bordo dei traghetti.

Il report segnala inoltre opportunità di lavoro e formazione all’estero promosse attraverso la rete EURES, oltre a una sezione costantemente aggiornata dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati e ai programmi Garanzia Giovani e Neet.

Per informazioni e supporto, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi – Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni – aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con rientro pomeridiano il martedì e aperture su appuntamento il giovedì.