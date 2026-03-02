Sport

L'ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico sale sul tetto d’Italia: oro a squadre nel Campionato italiano indoor

lunedì 2 marzo 2026

Vittoria importante per le atlete militanti nella società ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, nella quattro giorni dedicati al Campionato Italiano Indoor tenutosi a Fiumicino presso la sede della nuova Fiera di Roma da giovedì 26 febbraio a domenica 1 marzo 2026, che ha visto la vittoria delle ragazze nella competizione a squadre -categoria Allieve Arco Nudo.

L’evento nazionale è la fase conclusiva a cui accedono gli atleti che nel corso dell’anno hanno conseguito i migliori risultati sportivi.

I punteggi ottenuti al termine delle 60 frecce hanno determinato i vincitori di categoria.

Come anticipato, tra loro, nella categoria “Allieve” ad ottenere l'oro a squadre sono state le atlete pugliesi Sara Levante di San Pietro Vernotico, Alessandra Massari anche lei di San Pietro Vernotico e Roberta Suriano di Mesagne, che con il punteggio complessivo di 1223 punti hanno superato squadre blasonate come i Kappa Kosmos di Rovereto (seconde a 1193 punti) e quella dell’Altopiano Pinè (terze a 1075 punti).

Oltre alle vincitrici, hanno partecipato, per qualifiche in altre categorie sempre della stessa società A.S.D. Arcieri Amici di Reno: Lorenzo Talò di San Pietro Vernotico, favorito nella vittoria, ma tradito dall’emozione per l’importanza dell’evento. Infatti, dopo una prima parte (30 frecce con 252 punti) ha dimostrato il suo valore nelle seconde 30 frecce con 280 punti (miglior punteggio di manche) collocandosi al 7° posto finale. Splendida prova anche dei fratelli Erik ed Erwin Fiaschi ben piazzati nella categoria Compound Allievi Maschile.

Un risultato che onora la società ASD Arcieri Amici di Reno ed il suo tecnico ex nazionale azzurra, Cosimo Renna.

Proseguono dunque i risultati straordinari a cui vanno ricordati i più recenti conseguiti nell’anno dagli atleti della ASD Amici di Reno, come il primo posto e record nazionale di categoria conquistato da Alessandra MASSARI al 27° Trofeo Città di Spongano nella categoria dell’arco nudo ragazze femminile e la vittoria del Trofeo Pinocchio Nazionale 2025 conquistata da Lorenzo Talò a giugno dello scorso anno.

Attiva dal 2013, l’A.S.D. Arcieri Amici di Reno promuove il tiro con l’arco tra giovani e adulti, vantando numerosi record individuali e di squadra e 18 titoli nazionali.

Le attività della società si svolgono presso la palestra della Scuola Media di San Pietro Vernotico in Viale degli Studi (nelle giornate di martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00 ed il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00) e presso la Scuola Media di Via Lomarchese in Torchiarolo (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00) durante l’inverno, e nel periodo estivo nel campo all’aperto sito lungo la Strada Pagliarelle poco fuori l’abitato di Torchiarolo in direzione del chiesetta della Madonna delle Grazie, con sessioni aperte a tutti, anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport emozionante solo per divertirsi in buona compagnia. Le prime prove sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un'opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco che potrà contattare l’associazione direttamente tramite i più conosciuti canali social!

 

Altri articoli
BrindisiSera
Lavoro, 280 opportunità in provincia di Brindisi: turismo e marketing trainano l’8° report Arpal
02/03/2026
Brindisi – Sono 68 gli annunci attivi per un totale di 280 figure professionali ricercate sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”. ...
BrindisiSera
Brindisi celebra Anna Dukic: al Bastione San Giacomo la mostra dedicata alla fotografa che raccontò la forza delle donne
02/03/2026
BRINDISI – Sarà inaugurata domenica 8 marzo, alle ore 11.00, presso il Bastione San Giacomo, la mostra “Anna Dukic. La farfalla ...
BrindisiSera
Rock Legends al Verdi di Brindisi, la MAB Music Academy porta in scena sessant’anni di storia del rock
02/03/2026
TEATRO VERDI BRINDISI - La storia del rock, suonata, raccontata e restituita al pubblico. Mercoledì 4 marzo alle 20.30 nel foyer del Nuovo ...
BrindisiSera
Brindisi, recruiting day del Gruppo Ligabue al Centro per l’Impiego: colloqui l’11 marzo per lavorare sui traghetti
02/03/2026
Brindisi, 25 febbraio – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale ...
Mesagne
Cinzia Diviggiano e la Royal Dance Art: dal sogno alla realtà, una storia di impresa femminile a Mesagne
02/03/2026
MESAGNE - Prosegue il percorso della rubrica “Storie di Donne. Storie di Impresa”, iniziativa promossa e coordinata da Confesercenti ...
BrindisiSera
La Olio Pantaleo Fasano cede alla SMI Roma nella prima giornata di ritorno.
02/03/2026
La Olio Pantaleo Fasano cede il passo alla SMI Roma nella prima di ritorno giocata al Pala Vigna Marina di Fasano. Una sconfitta che rilancia le ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce