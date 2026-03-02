Quinta in Puglia e record a raffica: la Marzudia Brindisi domina ai regionali Master

Quattro domeniche consecutive in giro per la Puglia, quaranta atleti in vasca e una valanga di record regionali. La Marzudia Brindisi chiude i Campionati regionali Master di nuoto con un risultato che pesa: quinto posto nella classifica generale delle società pugliesi e prestazioni che certificano la crescita costante del gruppo biancazzurro.
Quattro tappe, un’unica direzione: crescere
La manifestazione si è articolata nelle prime quattro domeniche di febbraio, con tappe a Nardò, Bari, Noci e Monopoli. Un vero tour de force che ha visto la squadra allenarsi, viaggiare e competere con continuità, mantenendo sempre alto il livello tecnico.
La Marzudia, che si allena alla piscina Bozzano di Brindisi, si è presentata ai blocchi di partenza con un gruppo numeroso e competitivo: 40 iscritti. Un dato che racconta non solo partecipazione, ma anche solidità organizzativa.
Il progetto tecnico e la svolta Master
Il quinto posto regionale conferma la bontà del progetto tecnico fortemente voluto da Fabio Tagliamento, dal responsabile tecnico Giuseppe Spinelli e dal dirigente accompagnatore Paolo Molfetta. Un percorso costruito nel tempo, che oggi raccoglie risultati concreti in termini di piazzamenti e primati.
Il settore Master, in particolare, sta vivendo una fase di piena maturazione, con atleti capaci di coniugare esperienza, passione e performance.
Pioggia di record regionali
Il dato che più colpisce è quello dei primati regionali, sia individuali sia di staffetta.
Tra i record individuali spiccano:
Vincenzo Giove (M45), nuovo primatista nei 50 metri;
Adriana Allegrini (M70), doppietta nei 50 e 100 stile libero;
Marzia Di Giulio (M70), nuovo record regionale nei 50 dorso.
Prestazioni che testimoniano un livello tecnico di assoluto valore nel panorama pugliese Master.
Staffette da primato
Record anche nelle prove di squadra:
4x50 stile libero maschile: Luca Guadalupi, Vincenzo Giove, Francesco Ruggiero, Davide Pensabene
4x50 stile libero mista: Luca Guadalupi, Manuela Gabrieli, Chiara Bergamini, Davide Pensabene
4x50 misti mista: Chiara Bergamini, Vincenzo Giove, Luca Guadalupi, Manuela Gabrieli
Un risultato che dimostra come lo spirito di gruppo sia uno dei punti di forza della società brindisina.
Con la stagione ormai entrata nel vivo, il quinto posto regionale e il bottino di record, la "Marzudia" ,in corsia, continua a scrivere pagine importanti del nuoto master pugliese.
Si ringraziano tutti gli atleti :
Allegrini Adriana
Di Giulio Marzia
Tomasini Angela
Senafè Maria
Marcorio Alessandra
Gabrieli Manuela
Caiulo Silvana
Prudentino Alessia
Marotta Isabella
Bergamini Chiara
Panella Ludovica
Fumisetto Ilaria
Renna Elio
Molfetta Cosimo
Tagliamento Fabio
Molfetta Paolo
D'Errico Cristiano
Fischetto Tommaso
Migliaccio Antonio
Guadalupi Luca
Infortuna Giuseppe
Carbone Luca
Minghetti Pierluigi Simone
Romano Marco
Greco Decimo Francesco
Tamburrano Pietrondrea
Simone Marco
Toscano Alberto
Lomascolo Paolo
Tedesco Alessio
Giove Vincenzo
Fiorentino Gianrocco
Ruggiero Marco Carmelo
Buzzi Luigi
Soloperto Gregorio
Chionna Mario
Ruggiero Francesco
Pensabene Davide
Mele Nicolo'
Perugino Augusto
Simeoni Tiziana