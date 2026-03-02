Sport

Quinta in Puglia e record a raffica: la Marzudia Brindisi domina ai regionali Master

lunedì 2 marzo 2026

Quattro domeniche consecutive in giro per la Puglia, quaranta atleti in vasca e una valanga di record regionali. La Marzudia Brindisi chiude i Campionati regionali Master di nuoto con un risultato che pesa: quinto posto nella classifica generale delle società pugliesi e prestazioni che certificano la crescita costante del gruppo biancazzurro.

Quattro tappe, un’unica direzione: crescere

La manifestazione si è articolata nelle prime quattro domeniche di febbraio, con tappe a Nardò, Bari, Noci e Monopoli. Un vero tour de force che ha visto la squadra allenarsi, viaggiare e competere con continuità, mantenendo sempre alto il livello tecnico.

La Marzudia, che si allena alla piscina Bozzano di Brindisi, si è presentata ai blocchi di partenza con un gruppo numeroso e competitivo: 40 iscritti. Un dato che racconta non solo partecipazione, ma anche solidità organizzativa.

Il progetto tecnico e la svolta Master

Il quinto posto regionale conferma la bontà del progetto tecnico fortemente voluto da Fabio Tagliamento, dal responsabile tecnico Giuseppe Spinelli e dal dirigente accompagnatore Paolo Molfetta. Un percorso costruito nel tempo, che oggi raccoglie risultati concreti in termini di piazzamenti e primati.

Il settore Master, in particolare, sta vivendo una fase di piena maturazione, con atleti capaci di coniugare esperienza, passione e performance.

Pioggia di record regionali

Il dato che più colpisce è quello dei primati regionali, sia individuali sia di staffetta.

Tra i record individuali spiccano:

Vincenzo Giove (M45), nuovo primatista nei 50 metri;

Adriana Allegrini (M70), doppietta nei 50 e 100 stile libero;

Marzia Di Giulio (M70), nuovo record regionale nei 50 dorso.

Prestazioni che testimoniano un livello tecnico di assoluto valore nel panorama pugliese Master.

Staffette da primato

Record anche nelle prove di squadra:

4x50 stile libero maschile: Luca Guadalupi, Vincenzo Giove, Francesco Ruggiero, Davide Pensabene

4x50 stile libero mista: Luca Guadalupi, Manuela Gabrieli, Chiara Bergamini, Davide Pensabene

4x50 misti mista: Chiara Bergamini, Vincenzo Giove, Luca Guadalupi, Manuela Gabrieli

Un risultato che dimostra come lo spirito di gruppo sia uno dei punti di forza della società brindisina.

 

Con la stagione ormai entrata nel vivo, il quinto posto regionale e il bottino di record, la "Marzudia" ,in corsia, continua a scrivere pagine importanti del nuoto master pugliese.

 

Si ringraziano tutti gli atleti :

Allegrini Adriana

Di Giulio Marzia

Tomasini Angela

Senafè Maria

Marcorio Alessandra

Gabrieli Manuela

Caiulo Silvana

Prudentino Alessia

Marotta Isabella

Bergamini Chiara

Panella Ludovica

Fumisetto Ilaria

Renna Elio

Molfetta Cosimo

Tagliamento Fabio

Molfetta Paolo

D'Errico Cristiano

Fischetto Tommaso

Migliaccio Antonio

Guadalupi Luca

Infortuna Giuseppe

Carbone Luca

Minghetti Pierluigi Simone

Romano Marco

Greco Decimo Francesco

Tamburrano Pietrondrea

Simone Marco

Toscano Alberto

Lomascolo Paolo

Tedesco Alessio

Giove Vincenzo

Fiorentino Gianrocco

Ruggiero Marco Carmelo

Buzzi Luigi

Soloperto Gregorio

Chionna Mario

Ruggiero Francesco

Pensabene Davide

Mele Nicolo'

Perugino Augusto

Simeoni Tiziana

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi: Cesare Mevoli annuncia l'autosospensione dal Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia e resta nel partito
02/03/2026
        RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO "Con la presente, comunico di autosospendermi dal gruppo consiliare di FdI di ...
BrindisiSera
L'ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico sale sul tetto d’Italia: oro a squadre nel Campionato italiano indoor
02/03/2026
Vittoria importante per le atlete militanti nella società ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, nella quattro giorni dedicati al ...
BrindisiSera
Lavoro, 280 opportunità in provincia di Brindisi: turismo e marketing trainano l’8° report Arpal
02/03/2026
Brindisi – Sono 68 gli annunci attivi per un totale di 280 figure professionali ricercate sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”. ...
BrindisiSera
Brindisi celebra Anna Dukic: al Bastione San Giacomo la mostra dedicata alla fotografa che raccontò la forza delle donne
02/03/2026
BRINDISI – Sarà inaugurata domenica 8 marzo, alle ore 11.00, presso il Bastione San Giacomo, la mostra “Anna Dukic. La farfalla ...
BrindisiSera
Rock Legends al Verdi di Brindisi, la MAB Music Academy porta in scena sessant’anni di storia del rock
02/03/2026
TEATRO VERDI BRINDISI - La storia del rock, suonata, raccontata e restituita al pubblico. Mercoledì 4 marzo alle 20.30 nel foyer del Nuovo ...
BrindisiSera
Brindisi, recruiting day del Gruppo Ligabue al Centro per l’Impiego: colloqui l’11 marzo per lavorare sui traghetti
02/03/2026
Brindisi, 25 febbraio – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce