Dalla regione

Lecce, muore a 11 anni dopo un malore in classe: è il figlio del cantante Khadim

lunedì 2 marzo 2026

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità salentina nella mattinata di lunedì 2 marzo. Un bambino di 11 anni è morto poche ore dopo essersi sentito male durante le lezioni in una scuola secondaria di primo grado dell’hinterland di Lecce. Il ragazzo era il figlio del cantante Khadim, artista conosciuto nel panorama musicale locale.

Il malore a scuola e il rientro a casa

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe accusato un malessere mentre si trovava in classe. Gli insegnanti, resisi conto della situazione, hanno immediatamente avvisato la famiglia. Il padre si è recato a scuola per riportarlo a casa, ritenendo inizialmente che si trattasse di un episodio passeggero.

Una volta rientrato nell’abitazione, però, le condizioni del bambino sono precipitate. Un secondo malore, più grave, lo ha colto mentre si trovava in bagno. È scattata la chiamata ai soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Inutili i soccorsi

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale Vito Fazzi, dove i medici hanno provato a salvarlo. Poco dopo è stato constatato il decesso.

La Procura ha disposto accertamenti per chiarire con esattezza le cause della morte. Saranno gli esiti degli esami medico-legali a stabilire cosa abbia provocato il malore fatale.

Il dolore della comunità e del mondo della musica

Il ragazzino, conosciuto da tutti come Ibra, era figlio di Khadim, nome d’arte di Diene Cheik Amadou Bamba, fondatore del gruppo reggae Ghetto Eden, realtà attiva da anni nel territorio salentino e non solo. Nel corso della sua carriera, la band ha condiviso palchi e collaborazioni con artisti come i Sud Sound System, contribuendo alla diffusione della cultura reggae nel Sud Italia.

La notizia ha generato un’ondata di cordoglio sui social e tra colleghi e amici della famiglia. Messaggi di vicinanza e solidarietà stanno arrivando da tutta la provincia, segno di quanto il dolore abbia colpito non solo l’ambiente musicale ma l’intera comunità.

In attesa che venga fatta piena luce sulle cause del decesso, resta lo sgomento per una vita spezzata troppo presto e per una famiglia che oggi si trova ad affrontare un lutto devastante.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi: Cesare Mevoli annuncia l'autosospensione dal Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia e resta nel partito
02/03/2026
        RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO "Con la presente, comunico di autosospendermi dal gruppo consiliare di FdI di ...
BrindisiSera
Quinta in Puglia e record a raffica: la Marzudia Brindisi domina ai regionali Master
02/03/2026
Quattro domeniche consecutive in giro per la Puglia, quaranta atleti in vasca e una valanga di record regionali. La Marzudia Brindisi chiude i ...
BrindisiSera
L'ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico sale sul tetto d’Italia: oro a squadre nel Campionato italiano indoor
02/03/2026
Vittoria importante per le atlete militanti nella società ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, nella quattro giorni dedicati al ...
BrindisiSera
Lavoro, 280 opportunità in provincia di Brindisi: turismo e marketing trainano l’8° report Arpal
02/03/2026
Brindisi – Sono 68 gli annunci attivi per un totale di 280 figure professionali ricercate sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”. ...
BrindisiSera
Brindisi celebra Anna Dukic: al Bastione San Giacomo la mostra dedicata alla fotografa che raccontò la forza delle donne
02/03/2026
BRINDISI – Sarà inaugurata domenica 8 marzo, alle ore 11.00, presso il Bastione San Giacomo, la mostra “Anna Dukic. La farfalla ...
BrindisiSera
Rock Legends al Verdi di Brindisi, la MAB Music Academy porta in scena sessant’anni di storia del rock
02/03/2026
TEATRO VERDI BRINDISI - La storia del rock, suonata, raccontata e restituita al pubblico. Mercoledì 4 marzo alle 20.30 nel foyer del Nuovo ...
cultura
Eccellenza pugliese a Expo 2025 Osaka: il cavaliere Antonio Giaimis premiato alla Camera dei Deputati
Un riconoscimento di prestigio per il brindisino Cav. OMRI Antonio Giaimis, premiato presso la Camera dei Deputati per ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce