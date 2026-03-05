Eventi

Al via la prima edizione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia, in programma a Brindisi dal 5 al 7 marz

giovedì 5 marzo 2026

Promuovere la Puglia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.

La città di Brindisi si appresta ad essere la capitale per tre giorni della ricettività turistica in Puglia, con riferimento in particolare al comparto extralberghiero (case vacanze, affitti brevi, B&B, ecc.). In programma, infatti, da giovedì 5 a sabato 7 marzo, presso le sale di palazzo Nervegna (Via Duomo), la BTE Puglia, la prima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero, un evento di portata internazionale per un settore della ricettività turistica in netta ascesa, motore economico dell’intero comparto.

L’iniziativa, promossa da AIGO Confesercenti Puglia, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con Confesercenti Brindisi, Assoturismo e il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi, Unioncamere Puglia e CCIAA di Taranto-Brindisi, vuole essere uno spazio di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi su sfide, opportunità e modelli di sviluppo sostenibile, valorizzando il patrimonio ricettivo extralberghiero della regione e promuovendo la Puglia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale. In un contesto dinamico e ricco di stimoli, la Borsa si propone come luogo di incontro, confronto e crescita, dove professionisti e stakeholder possono condividere visioni, creare sinergie e contribuire allo sviluppo di un modello di accoglienza sempre più innovativo e sostenibile.

Saranno presenti la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, 14 Comuni, di cui tre capoluoghi di provincia, 5 Distretti del Commercio, Unioncamere, 21 espositori nazionali, 5 associazioni nazionali. Programmati nei tre giorni della Borsa 600 incontri per i buyer nazionali e internazionali. Numeri che confermano il grande interesse degli addetti ai lavori sul comparto extralberghiero.

Inaugurazione giovedì 5 marzo, ore 10.30. Alla cerimonia con taglio del nastro saranno presenti Michele Piccirillo - Presidente AIGO Confesercenti Puglia, Giuseppe Marchionna - Sindaco di Brindisi, Vincenzo Cesareo - Presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Graziamaria Starace - Assessore Regionale al Turismo e Promozione, Toni Matarrelli - Presidente del Consiglio regionale Puglia, Autorità ed Enti patrocinanti. Subito dopo visita alle sale espositive.

Nel pomeriggio, alle 16.00, convegno su “Overtourism e gentrificazione del territorio” - tavola rotonda tra i sindaci dei comuni pugliesi, con relazione introduttiva del prof. Vito Roberto Santamato di UniBa. Nei giorni seguenti previsti seminari tematici curati dall’Università di Bari, dedicati a sostenibilità delle imprese extralberghiere, marketing e posizionamento, governance dell’impresa turistica, aspetti normativi e legali, finanza e fiscalità del settore. Sono inoltre previste aree dedicate alle associazioni di categoria dell’ospitalità diffusa, incontri B2B con buyer nazionali e internazionali per presentare l’eccellenza dell’ospitalità pugliese a operatori selezionati e generare nuove opportunità di business, un’area espositiva dedicata a territori, associazioni e imprese e la presenza di una rappresentanza di Comuni turisticamente rilevanti coinvolti nel percorso di governance territoriale.

Gli orari di apertura della BTE a Palazzo Nervegna sono i seguenti:
5 marzo: ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
6 marzo: ore 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
7 marzo: ore 10:00 - 13:00

Questi gli orari per gli incontri B2B Buyer/Seller a Palazzo Granafei-Nervegna, Sala della Colonna, ingresso monumentale:
5 marzo: ore 15:00 - 18:00
6 marzo: ore 15:00 - 18:00
7 marzo: ore 10:00 - 13:00.

 

