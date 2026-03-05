La Olio Pantaleo Fasano cede sotto i colpi di un Costa Volpino.

Seconda sconfitta consecutiva per la Olio Pantaleo Fasano che in quel di Costa Volpino deve arrendersi alle padrone di casa brave a tenere sempre dritta la barra delle operazioni.

Un turno infrasettimanale che sorride alla CBL Costa Volpino, orfana della fortissima Aurora Pistolesi. Contro un’ottima Olio Pantaleo Fasano le bergamasche riescono ad avere la meglio e a portare a casa il bottino pieno al termine di una sfida intensa, combattuta e mai banale. Il primo set è giocato punto a punto, con grande equilibrio. Sul 18-17 la Olio Pantaleo ribalta l’inerzia portandosi avanti 18-20. CBL stringe i denti, ritrova ordine in ricezione e torna sul 22-21. Piia Korhonen permette alle ospiti di restare agganciate sul 23-23, ma nel momento decisivo è la diagonale vincente di Martinez Ortiz a fissare il 25-23 per Costa Volpino. Il secondo parziale è la fotocopia del primo: le due squadre procedono a braccetto fino al finale, quando la tensione sale. La Olio Pantaleo difende con grande determinazione, costringendo le padrone di casa a cercare soluzioni offensive alternative. CBL conduce 22-20, ma sul 23-21 coach Paolo Totero chiama time-out per scuotere le sue. Candela Salinas risponde subito con una diagonale vincente, poi l’errore di Ortiz riporta tutto in parità sul 23-23. CBL ha la chance di chiudere, ma Claudia Provaroni tiene vive le speranze pugliesi. Una doppia di Salinas, contestatissima dalle fasanesi, e il pallonetto

millimetrico di Grosse Scharmann chiudono il set 26-24. Nel terzo set CBL parte scarica e si trova subito sotto 1-9. Coach Luciano Cominetti è costretto a bruciare entrambi i time-out nei primi minuti. Il roster fasanese, ordinato e lucido, limita gli errori e conduce senza forzare, allungando fino al 4-13. Il doppio cambio non basta a invertire l’inerzia per le bianco-rosa e il parziale scivola via fino al 17-25 finale. Nel quarto set Costa Volpino ritrova entusiasmo ed energia. Le padrone di casa giocano ad alta intensità e conducono il ritmo. Fasano prova a ricompattarsi e difende con orgoglio, ma CBL mantiene il controllo, allunga nel finale e chiude il set conquistando tre punti importanti in chiave playoff.

“Costa Volpino ha fatto la sua gara nonostante l'assenza di Pistolesi. Questo ci poteva favorire ma siamo scesi in campo poco determinati commettendo alcuni errori che non hanno giustificazioni. In alcuni frangenti siamo stati un pò distratti commettendo diversi errori diretti.

Questa squadra poteva spingere di più fornendo una prestazione di livello superiore. Inoltre alcune scelte arbitrali hanno portato un pò di nervosismo che non ci ha giovato. Andiamo avanti in questa Pool Promozione dove stiamo cercando di toglierci qualche soddisfazione dopo aver raggiunto la salvezza matematica”. Paolo Totero.

C.B.L. Costa Volpino - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1

(25-23 26-24 17-25 25-15)

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto, Martinez Ortiz 18, Pizzolato 4, Grosse Scharmann 27, Mangani 11, Brandi 10, Gamba (L), Fumagalli 1, Favaretto, Dell'amico. Non entrate: Pistolesi, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 6, Muzi 2, Salinas 19, Piacentini 12, Korhonen 17, Provaroni 8, Vittorio (L). Non entrate: Soleti, Pixner, Negro, Del Freo, Gazzerro. All. Totero.

ARBITRI: Papapietro, Erman.

NOTE-Durata set 30', 32', 25', 25'; Tot: 11 MVP.GrosseScharmann. Top scorers: Grosse Scharmann L. (27) Salinas C. (19) Martinez Ortiz R. (18) Top servers: Piacentini F. (1) Salinas C. (1) Brandi M. (1) Top blockers: Korhonen P. (2) Piacentini F. (2) Brandi M. (2)

2ª Giornata Ritorno 04/03/2026

Risultati:

SMI Roma Volley - Nuvolì Altafratte Padova 3-2 (25-23, 20-25, 21-25, 26-24, 15-10); Gruppo Formula 3 Messina - Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-17, 21-25, 17-25, 23-25); C.B.L. Costa Volpino - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (25-23, 26-24, 17-25, 25-15); Cda Volley Talmassons Fvg - Narconon Volley Melendugno 3-2 (23-25, 21-25, 25-18, 25-21, 15-12); Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino 3-2 (25-16, 25-12, 17-25, 22-25, 15-12)