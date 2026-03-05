Lavoro

Recruiting day a Brindisi, oltre 500 candidati per le selezioni di Aero Alliance

giovedì 5 marzo 2026

Brindisi, 5 marzo 2026  

Grande partecipazione al recruiting day che si è svolto ieri, presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, organizzato da Arpal Puglia - Ambito territoriale di Brindisi in collaborazione con ManPower per Aero Alliance, azienda attiva nella fornitura di motori, ricambi e servizi di manutenzione per prodotti aeroderivati.

Sono stati oltre 500 i candidati che hanno partecipato alle selezioni per le posizioni di operatori meccanici, rispondendo all’offerta di lavoro dell’azienda.

L’iniziativa rientra tra le attività di “Mare a Sinistra”, la misura promossa dalla Regione Puglia che punta a favorire il rientro dei talenti pugliesi e ad attrarre in regione cittadini che vivono in altre aree d’Italia e all’estero.

Il recruiting day ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro e conferma l’interesse verso le opportunità occupazionali nel settore industriale sul territorio.

Altri articoli
BrindisiSera
Accordo sulle locazioni a canone concordato a San Vito dei Normanni: intesa tra Sicet Cisl, Comune e proprietà edilizia
05/03/2026
E’ un ottimo accordo, per le locazioni di uso abitativo a canone concordato nel territorio amministrativo di San Vito dei Normanni, quello ...
BrindisiSera
Da Brindisi all'Europa, la danza in carcere di AlphaZTL diventa un modello internazionale
05/03/2026
La danza come strumento di trasformazione sociale: nella Casa Circondariale di Brindisi, AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, diretta dal ...
BrindisiSera
Uil Trasporti Brindisi, Mario Greco riconfermato segretario generale al XII congresso territoriale
05/03/2026
La UIL Trasporti di Brindisi comunica che il XII Congresso Territoriale, svoltosi nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, ha ...
BrindisiSera
Brindisi, corsi di informatica online, gratuiti e con indennità di frequenza: l’Ente Pasternak promuove i percorsi del programma GOL
05/03/2026
BRINDISI  -  Un’opportunità per chi è iscritto al Centro per l’Impiego e rientra nel percorso GOL 1: a Brindisi ...
FasanoSera
La Olio Pantaleo Fasano cede sotto i colpi di un Costa Volpino.
05/03/2026
Seconda sconfitta consecutiva per la Olio Pantaleo Fasano che in quel di Costa Volpino deve arrendersi alle padrone di casa brave a tenere sempre ...
BrindisiSera
Al via la prima edizione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia, in programma a Brindisi dal 5 al 7 marz
05/03/2026
Promuovere la Puglia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale. La città di Brindisi si appresta ...
cultura
Mesagne, oltre 20mila visitatori per la mostra “Negli anni dell’Impressionismo: da Claude Monet a Giovanni Boldini", città sempre più polo culturale della Puglia
Mesagne, unanimi e convinti consensi per la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo.  Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce