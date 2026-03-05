Taglio del nastro alla prima edizione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia, in augurata oggi a Palazzo Nervegna

BRINDISI BTE PUGLIA 1^ Edizione- Inaugurata questa mattina, presso Palazzo Nervegna, la prima edizione della BTE Puglia, la Borsa del Turismo Extralberghiero, un evento di portata internazionale per un settore della ricettività turistica in netta ascesa, motore economico dell’intero comparto. Classico taglio del nastro da parte del sindaco Giuseppe Marchionna, dell’Assessore regionale al Turismo, Mariagrazia Starace, e del presidente provinciale Confesercenti, Michele Piccirillo.

L’iniziativa, che è in programma dal 5 al 7 marzo, è stata promossa da AIGO Confesercenti Puglia, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con Confesercenti Brindisi, Assoturismo e il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi, Unioncamere Puglia e CCIAA di Taranto-Brindisi. Si tratta di uno spazio di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi su sfide, opportunità e modelli di sviluppo sostenibile, valorizzando il patrimonio ricettivo extralberghiero della regione e promuovendo la Puglia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale. In un contesto dinamico e ricco di stimoli, la Borsa si propone come luogo di incontro, confronto e crescita, dove professionisti e stakeholder possono condividere visioni, creare sinergie e contribuire allo sviluppo di un modello di accoglienza sempre più innovativo e sostenibile.

Sono intervenuti ilo presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il Prefetto, S.E. Guido Aprea, il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente della Camera di Commercio BR-Ta, Vincenzo Cesareo, i sindaci di Carovigno, Massimo Lanzillotti, di Francavilla Fontana, Antonello de Nuzzo, di S.Michele Salentino, Giovanni Allegrini. Per il Comune di Oria, l’assessore Silvia Conte, per il Comune di Ceglie, l’assessore Mariangela Leporale, per il Comune di Taranto, l’assessore Francesco Cosa. Presenti il comandante provinciale Guardia di Finanza, col. Emilio Flora, il questore Aurelio Montaruli, il consigliere regionale Tommaso Gioia, il presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, il presidente di Confcommercio, Gianno Corciulo, Sonia Rubini per la CNA, Enzo Di Roma, presidente provinciale di Assohotel Confesercenti, il prof. Gianfranco Di Venuto per Assoturismo Puglia, alcuni buyers. Ha concluso l’assessore regionale al Turismo, Grazia Maria Starace