Brindisi, successo per la prima edizione della BTE Puglia: oltre 900 incontri B2B e operatori da tutta Italia e dall’estero

Brindisi, Palazzo Granafei-Nervegna – La prima edizione della BTE Puglia – Borsa del Turismo Extralberghiero, promossa da AIGO Confesercenti Puglia e organizzata da Confesercenti Brindisi con il supporto di Assoturismo Confesercenti Puglia, si è conclusa con un risultato che ha superato le aspettative, confermando la necessità di un appuntamento strutturato dedicato all’ospitalità diffusa.

La partecipazione registrata nelle tre giornate, l’attenzione dei media locali e regionali e il riscontro degli operatori hanno restituito un quadro chiaro: la BTE Puglia era un’iniziativa attesa, capace di intercettare un bisogno reale del settore e di offrire uno spazio di confronto, lavoro e visione condivisa.

La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanze istituzionali regionali e territoriali, 14 Comuni, 5 Distretti del Commercio, Unioncamere Puglia, 5 associazioni nazionali e 16 buyer nazionali e internazionali.

Nei tre giorni si sono svolti oltre 900 incontri B2B, confermando l’interesse concreto verso l’offerta extralberghiera pugliese e la qualità del lavoro svolto dagli operatori.

Grande partecipazione anche ai 20 convegni tematici, suddivisi tra la Sala Gino Strada – coordinati dal prof. Santamato dell’Università di Bari – e la Sala Conferenze, dove si sono affrontati temi cruciali come sostenibilità, governance, normativa, fiscalità e marketing dell’ospitalità diffusa.

Hanno contribuito ai lavori con interventi di alto profilo scientifico: prof.ssa Antonietta Ivona, prof. Pierluigi Passaro, prof.ssa Nicolaia Iaffaldano prof. Nicola Micucci.

Sono intervenuti per approfondire gli aspetti normativi e di governance dott.ssa Gabriella Belviso, Regione Puglia dott. Antonio Longo, Regione Puglia

Hanno portato contributi qualificati il prof. Giancarlo De Venuto, presidente Assoturismo Confesercenti Puglia, l’ arch. Giorgia Pezzolla, il dott. Massimiliano Baldari, dirigente Confesercenti Brindisi

La manifestazione ha registrato la presenza di: Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi Vincenzo Cesareo, presidente Camera di Commercio Brindisi–Taranto Graziamaria Starace, assessore al Turismo della Regione Puglia del Prefetto di Brindisi Guido Aprea, del Colonnello Emilio Fiora Comandante della Guardia di Finanza di Brindisi, della Capitano Luongo, Comandante della Guardia di Finanza di Ostuni, e del consigliere regionale Tommaso Gioia, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di una nutrita rappresentanza dei sindaci e loro delegati delle provincie pugliesi, La loro presenza ha rappresentato un segnale importante di attenzione verso il comparto e verso il lavoro avviato con la BTE Puglia.

La BTE ha ospitato anche: un workshop dell'ITS Academy della Puglia e del progetto Rete Invitalia, con intervento del dott. Omero Magrì, un approfondimento dedicato ai DUC – Distretti Urbani del Commercio, a cura della dott.ssa Monia Carlucci, un contributo dell’ASL Brindisi, con relazioni del dott. Stefano Termite, della dott.ssa Alessandra Pomella e del dott. Rocco Caliandro. Un ringraziamento va anche al personale degli InfoPoint turistici di Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Locorotondo, al personale del Consorzio di Torre Guaceto, della Città di Taranto e agli operatori degli altri desk informativi allestiti all’interno delle sale di Palazzo Nervegna. La loro presenza costante e professionale ha garantito accoglienza, orientamento e supporto ai visitatori, contribuendo in modo determinante alla qualità complessiva dell’esperienza offerta dalla BTE Puglia.

Un ringraziamento particolare va ai 16 buyer nazionali e internazionali che hanno partecipato alla BTE Puglia, contribuendo con professionalità e disponibilità alla realizzazione di oltre 900 incontri B2B e rafforzando il carattere operativo e internazionale della manifestazione.

La direzione e il coordinamento della BTE Puglia sono stati curati da: Michele Piccirillo, presidente AIGO Confesercenti Puglia, Antonio D’Amore, direttore Confesercenti Brindisi, Mario Landriscina, direttore Confesercenti BAT Enzo Di Roma, presidente provinciale Assohotel Brindisi e dal personale della CONFESERCENTI Brindisi, dai giornalisti Renato Rubino e Carlo Amatori.

La stampa locale e regionale ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando la qualità del confronto, la concretezza dei temi affrontati e l’importanza di dotare il comparto extralberghiero di strumenti adeguati di governance, formazione e dialogo. È emersa con chiarezza l’immagine di un settore vivace, in forte evoluzione, che va sostenuto, accompagnato e stimolato a crescere nella qualità delle strutture e dell’accoglienza.

In questo percorso, AIGO e Confesercenti hanno annunciato la disponibilità dei propri uffici attraverso uno sportello informativo dedicato, pensato per offrire supporto continuo agli operatori. Lo sportello fornirà check-up gratuiti delle strutture e della documentazione, con l’obiettivo di individuare eventuali criticità e indicare con precisione le soluzioni più adeguate per superarle.

Un servizio che nasce proprio dall’ascolto emerso durante la BTE e che rappresenta un passo concreto verso una crescita ordinata e qualificata del comparto.

Le due sale della manifestazione – la Sala Gino Strada e la Sala Conferenze – hanno ospitato 10 convegni ciascuna, tutti caratterizzati da una partecipazione piena, a conferma dell’interesse e della necessità di momenti di approfondimento tecnico e culturale su temi centrali per l’ospitalità diffusa.

La BTE Puglia è stata riconosciuta come luogo di lavoro vero, non una semplice vetrina, e come occasione per mettere in relazione territori, istituzioni, imprese e mondo accademico.

Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento alle istituzioni regionali e territoriali che hanno accompagnato l’iniziativa, ai Comuni e ai Distretti del Commercio, alle associazioni nazionali e agli operatori del settore, ai buyer nazionali e internazionali, ai relatori, ai docenti universitari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va agli operatori extralberghieri pugliesi, che con la loro presenza e partecipazione attiva hanno dato sostanza e significato a questa prima edizione.

La BTE Puglia nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile e riconoscibile per il comparto. Il successo di questa prima edizione conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che il settore ha bisogno di spazi di confronto, dati, formazione e relazioni professionali.

La costruzione della prossima edizione parte da qui: dall’ascolto dei territori, dalla forza degli operatori e dalla volontà condivisa di far crescere un comparto che rappresenta una componente essenziale dell’accoglienza pugliese.