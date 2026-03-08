Cobas Brindisi: stava lavorando allo stato di agitazione nei dipendenti di Colser e Meridionale Servizi

Cobas – Stato di agitazione dei dipendenti di Colser e Meridionale Servizi

Il Sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti e delle dipendenti di Colser e Meridionale Servizi per ottenere con la lotta l’internalizzazione all’interno di Sanitaservice .

La strada è ancora lunga e difficile… ma il Cobas la percorrerà tutta.

Il Sindacato Cobas ha già chiesto da diversi giorni un incontro con il Presidente della Regione Puglia , Antonio Decaro, unitamente all’Assessore alla Sanità ,Donato Pentassuglia, per chiedere l’internalizzazione in Sanitaservice dei dipendenti della Colser e della Meridionale Servizi che nell’ASL Brindisina svolgono le attività di pulizie.

Il Cobas in occasione del prossimo Consiglio Regionale sarà a Bari impegnata in una manifestazione a sostegno di tale richiesta , davanti la sede dell’Ente in via Gentile.

Le attività di pulizie anni fa erano gestite da Sanitaservice ma furono abbandonate dalla Asl di Brindisi in seguito ad una sentenza del Tribunale ; nonostante l’allora Direttore Generale Giuseppe Pasqualone avesse resistito fortemente alla applicazione della stessa sentenza.

Oggi è possibile internalizzare di nuovo il servizio di pulizie, ma bisogna superare molti ostacoli.

La Regione Puglia chiese allora ,attraverso i proficui lavori della terza commissione alla Sanità alla presenza di Luigi Caroli e di Mauro Vizzino consiglieri regionali nella passata Consiliatura , al Direttore della ASL di Brindisi De Nuccio di fare i conti in caso di internalizzazione del servizio.

Questi ha affidato alla Sanitaservice il compito di fare i conti.

Il direttore di Sanitaservice , Francesco Zingarello, ci spiegava una ventina di giorni fa di aver completato il lavoro e di aver presentato alla Asl di Brindisi i conti con due piani diversi, uno che rientrava nelle spese precedenti ed un altro che zoppicava abbastanza.

L’Asl successivamente dopo aver deciso quale piano poter adottare lo presenta alla Regione Puglia che lo valuta e decide in proposito .

I tempi sono abbastanza lunghi ma possono essere accorciati solo dalla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici , che entrerebbero eventualmente in caso di internalizzazione del servizio di pulizie in Sanitaservice con le stesse ore di adesso e forse non tutti.

A tutto questo rispondiamo che Brindisi è stata penalizzata e che ci dobbiamo riprendere quello che è nostro.

Combattiamo uniti!!!

Per il Cobas Roberto Aprile