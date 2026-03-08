Il Brindisi Calcio sbanca Taurisano: Caputo e Gori firmano il 2-0 della capolista

Il Brindisi FC conquista una vittoria pesante nella corsa al vertice del campionato di Eccellenza Puglia. I biancazzurri si impongono per 2-0 sul campo del Taurisano nella 33ª giornata, portando a casa tre punti fondamentali per difendere il primato in classifica e avvicinarsi sempre di più all’obiettivo della promozione in Serie D.

Sul terreno di gioco del comunale di Taurisano, la squadra guidata da mister Salvatore Ciullo ha offerto una prestazione solida e concreta, riuscendo a indirizzare la gara già nel primo tempo e a chiuderla definitivamente nella ripresa.

Il Brindisi ha approcciato la partita con grande determinazione, consapevole dell’importanza del risultato. Dopo una prima fase di equilibrio, la resistenza dei padroni di casa è stata spezzata dalla rete di Caputo, che ha portato avanti i biancazzurri mettendo la gara sui binari favorevoli.

Nella seconda frazione il Taurisano ha provato a reagire nel tentativo di riaprire la partita, ma il Brindisi ha gestito con ordine e personalità le iniziative degli avversari. A mettere il sigillo definitivo sul match è stato Gori, autore del raddoppio che ha chiuso definitivamente i conti.

Grazie a questo successo il Brindisi mantiene invariato il margine di cinque punti sul Bisceglie, principale inseguitrice nella lotta al vertice. Un risultato che conferma il momento positivo della formazione biancazzurra, capace di ripetersi contro il Taurisano dopo la vittoria con lo stesso punteggio ottenuta nella gara d’andata.

Con il campionato ormai nelle fasi decisive, il Brindisi continua dunque la sua marcia in testa alla classifica, con la Serie D che appare sempre più vicina.

IMMAGINE PAGINA FACEBOOK BRINDISI FOOTBALL CLUB