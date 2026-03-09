Sanità: i primi risultati del piano contro le liste d'attesa in Puglia: più di 75.000 pazienti richiamati in un mese

Arrivano i primi risultati dei piani sperimentali avviati dalla Regione Puglia per ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica. Nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 4 marzo sono state richiamate complessivamente 75.315 persone, con l’anticipo di 34.007 prenotazioni e l’esecuzione di 24.269 prestazioni sanitarie tra visite, esami diagnostici e interventi.

L’iniziativa, promossa dalla Regione in collaborazione con le aziende sanitarie e gli enti del sistema sanitario regionale, punta ad accelerare l’erogazione di prestazioni già prenotate ma fissate a distanza di mesi, contattando direttamente i pazienti per proporre un anticipo dell’appuntamento quando si liberano slot disponibili.

La maggior parte dell’attività si è concentrata su visite specialistiche ed esami diagnostici con priorità urgente o breve. In questo ambito sono stati effettuati 66.955 richiami, che hanno consentito di anticipare 33.077 prenotazioni e di erogare già 21.368 prestazioni. Parallelamente è stato avviato il recupero anche sul fronte dei ricoveri programmati: 8.360 persone sono state contattate, con 930 ricoveri anticipati e 1.198 interventi chirurgici già effettuati.

Non tutti i pazienti contattati hanno però accettato l’anticipo della prestazione. Secondo i dati diffusi dalla Regione, per le prestazioni specialistiche si registrano 19.226 rifiuti, spesso legati a difficoltà organizzative o alla preferenza per la data originariamente fissata.

L’attività di recupero ha subito un’accelerazione soprattutto tra il 23 febbraio e il 4 marzo, periodo durante il quale sono state contattate 29.232 persone per visite ed esami e altre 2.006 per interventi o ricoveri programmati.

Il programma sperimentale proseguirà almeno fino alla fine di maggio e nelle prossime settimane verrà ampliato progressivamente il numero delle prestazioni recuperate, con l’obiettivo di ridurre in modo strutturale i tempi di attesa per esami, visite e interventi.

Parallelamente si sta rafforzando anche il sistema di monitoraggio. Il gruppo di lavoro interaziendale coordinato dal Dipartimento regionale per la Promozione della Salute, insieme all’AReSS, sta sviluppando strumenti di controllo sempre più dettagliati per analizzare i flussi delle prenotazioni e verificare l’appropriatezza delle prescrizioni.

Dai primi report emersi in alcune aziende sanitarie è stato rilevato che circa il 40 per cento delle prescrizioni presenta un codice di priorità non pienamente coerente con la prestazione richiesta. Un dato che suggerisce possibili margini di inappropriatezza prescrittiva e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Il monitoraggio partirà da alcune prestazioni considerate “sentinella”, come colonscopie e risonanze magnetiche, per poi estendersi progressivamente ad altri esami diagnostici e visite specialistiche. L’obiettivo è costruire strumenti omogenei di verifica e avviare un confronto con i medici prescrittori, in modo da garantire una maggiore coerenza tra prescrizioni, priorità indicate e reali condizioni cliniche dei pazienti.

I primi numeri del piano regionale indicano dunque un avvio positivo dell’operazione di recupero delle prestazioni arretrate. Nei prossimi mesi sarà il monitoraggio dei dati a stabilire se il sistema sarà in grado di consolidare questi risultati e incidere in modo stabile sulla riduzione delle liste d’attesa nella sanità pugliese.