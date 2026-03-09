Le Giornate delle Donne del Vino 2026 fanno tappa anche a Ostuni: degustazioni e cultura enogastronomica in tutta la Puglia

Dal 7 al 27 marzo la Puglia ospita una nuova edizione delle Giornate delle Donne del Vino, l’iniziativa nazionale promossa dall’associazione che riunisce produttrici, imprenditrici, enologhe, sommelier e professioniste del settore vitivinicolo italiano. L’edizione 2026 propone sei appuntamenti tra degustazioni, incontri culturali e momenti di approfondimento dedicati alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche.

Il filo conduttore scelto per quest’anno è “Donne, Vino, Cibo”, un tema che intende mettere al centro il legame tra alimentazione, identità culturale e sostenibilità. In un contesto internazionale segnato da nuove tensioni e conflitti, il cibo assume infatti un valore che va oltre la dimensione gastronomica: rappresenta nutrimento, diritto e sopravvivenza, richiamando alla responsabilità condivisa di tutelare risorse, territori e comunità.

In Puglia il programma si sviluppa attraverso un calendario di eventi diffusi che coinvolge diverse città della regione, offrendo occasioni di incontro tra operatori del settore, appassionati e pubblico. Il primo appuntamento si è svolto il 7 marzo a Margherita di Savoia, al ristorante Riontino, con una cena degustazione dedicata ai prodotti tipici locali abbinati a sei vini prodotti dalle socie pugliesi dell’associazione.

Il 15 marzo l’iniziativa farà tappa a Taranto, nella Cantina Vetrere, con una giornata dedicata al benessere e alla convivialità. Sono previste attività all’aria aperta, momenti di approfondimento sulla sostenibilità e degustazioni di vini del territorio, organizzate in due sessioni nel corso della giornata.

Il 20 marzo a Manduria si terrà invece un incontro dal titolo “Donne, Vino, Cibo: Saperi e Narrazioni”, ospitato dai Produttori di Manduria. L’appuntamento sarà dedicato al valore culturale del vino e del cibo nella tradizione locale e si concluderà con una degustazione di vini delle Donne del Vino Puglia abbinati a piatti tipici.

Particolare attenzione è rivolta alla tappa del 21 marzo a Ostuni, che ospiterà uno degli eventi centrali della rassegna. Nella suggestiva cornice della Masseria Le Carrube, alle ore 20, si svolgerà la dinner class “Vitigni autoctoni e orti d’antica memoria”. L’incontro proporrà un percorso gastronomico che metterà insieme otto vini prodotti dalle socie pugliesi dell’associazione e quattro piatti di cucina vegetariana realizzati dallo chef residente della struttura. L’obiettivo è raccontare il legame tra vitigni autoctoni, tradizione agricola e interpretazioni contemporanee della cucina del territorio.

Il calendario proseguirà il 22 marzo a Torremaggiore, nelle Cantine Sacco Vignaioli Apuli, con una sessione di biodanza nel giardino della cantina seguita da una degustazione di prodotti tipici locali abbinati a vini bianchi e rosati.

La rassegna si concluderà il 27 marzo a Cerignola con una cena degustazione dedicata al grano arso, prodotto simbolo della tradizione gastronomica locale, reinterpretato dallo chef del ristorante Alchimia Cucina & Vino in tre diverse portate abbinate ai vini delle Donne del Vino Puglia.

Attraverso questo calendario di eventi, l’associazione punta a promuovere la cultura enologica regionale, la biodiversità dei vitigni autoctoni e il patrimonio gastronomico della Puglia, rafforzando al tempo stesso il ruolo delle donne all’interno della filiera vitivinicola e nel racconto dei territori.