Lavoro a Brindisi, oltre 500 posti disponibili: turismo e ristorazione trainano le assunzioni

BRINDISI – Nuove opportunità di lavoro nel territorio brindisino. Secondo il 9° report settimanale elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, sono attualmente attivi 85 annunci di lavoro per un totale di 503 figure professionali ricercate dalle aziende. I dati confermano un mercato occupazionale dinamico, con richieste che interessano diversi comparti produttivi della provincia.

A guidare la domanda di personale è ancora una volta il settore turismo e ristorazione, che da solo concentra ben 327 posizioni aperte. Si tratta di un dato che conferma il peso crescente del comparto turistico nel tessuto economico locale, soprattutto in vista della stagione primaverile ed estiva.

Al secondo posto per numero di opportunità si colloca il settore marketing, con 100 figure ricercate, mentre il commercio registra 17 posizioni disponibili. Seguono il comparto metalmeccanico con 14 lavoratori richiesti e il settore socio-sanitario con otto opportunità.

Tra gli altri ambiti che cercano personale figurano la logistica con sette posizioni aperte, i servizi e l’artigianato con cinque figure ciascuno, il settore trasporti e quello industriale con quattro richieste per comparto. Più contenuta la domanda nel settore edilizio con tre posti disponibili, mentre contabile e amministrativo registrano due opportunità ciascuno. Chiudono il quadro i servizi alla persona e l’impiantistica elettrica, con una posizione aperta per ciascun ambito.

Il report segnala inoltre opportunità dedicate alle categorie protette: una posizione è riservata alle persone rientranti nell’articolo 1 della legge 68 del 1999 e due ulteriori posti riguardano altre categorie protette.

Non mancano, inoltre, possibilità di lavoro e formazione all’estero grazie alla rete europea EURES, che promuove la mobilità professionale tra i Paesi dell’Unione europea.

Recruiting Day per lavorare sui traghetti

Tra le iniziative in programma questa settimana spicca il doppio appuntamento con il “Ligabue Recruiting Day”, organizzato da Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con i Centri per l’Impiego di Brindisi e Taranto.

L’iniziativa è finalizzata alla selezione di operatori pluriservizio e responsabili catering da impiegare a bordo dei traghetti.

Il primo incontro si terrà mercoledì 11 marzo presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, in via Tor Pisana 114, dalle 8.30 alle 13.00. Il secondo appuntamento è previsto giovedì 12 marzo a Taranto, nella sede del Centro per l’Impiego di via Veneto 83, dalle 14.00 alle 17.00.

Per partecipare ai colloqui a Brindisi è necessario candidarsi entro il 9 marzo attraverso il portale regionale “LavoroXTe Puglia”. L’iniziativa rientra nella strategia “Mare a Sinistra”, pensata per favorire la mobilità professionale e attrarre lavoratori anche da altre regioni.

Come candidarsi

Tutte le offerte sono pubblicate sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, dove è possibile candidarsi direttamente utilizzando lo SPID. Gli aggiornamenti vengono diffusi anche attraverso la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, che informa quotidianamente sugli annunci attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca di lavoro.

Per assistenza e informazioni, i cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, gestiti da ARPAL Puglia, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con aperture pomeridiane il martedì e su appuntamento il giovedì.

Il report completo con tutte le offerte disponibili è consultabile online attraverso il portale di ARPAL Puglia.