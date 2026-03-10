Porto di Brindisi, la segnalazione sui social: “Il terminal passeggeri di Costa Morena è vuoto”

Turismo

Una riflessione sullo stato del porto di Brindisi e sul traffico crocieristico arriva dalla pagina Facebook “Brindisi il cittadino segnala”, che ha pubblicato una denuncia accompagnata dall’hashtag #ilcittadinosegnalabrindisi.

Nel post si parla della situazione del terminal passeggeri di Costa Morena, descritto come completamente vuoto nonostante la struttura sia aperta, e si sollevano interrogativi sulle scelte legate alla gestione portuale e allo sviluppo del turismo crocieristico in città.

Di seguito riportiamo integralmente la segnalazione pubblicata sui social.

 

#ilcittadinosegnalabrindisi

Il Terminal passeggeri di Costa Morena è aperto… ma completamente vuoto. Un silenzio che fa impressione: nessun turista, nessun movimento, perfino il bar ha chiuso. E questo dovrebbe essere il “biglietto da visita” di una città che parla di turismo?

La verità è che da quando Brindisi non ha più una sua Autorità Portuale ed è finita sotto Bari ora @adsp_mar_adriatico_meridionale , il nostro porto è stato svuotato. Siamo diventati l’unico porto naturale al mondo senza navi. E quando una crociera arriva, la facciamo sostare davanti al molo carbonifero, invece di farla entrare nel porto interno, dove potrebbe davvero portare vita e ricadute economiche.

Da anni si parla di allargare il canale Pigonati per permettere alle navi di entrare con più sicurezza e facilità. Ma da Bari questa scelta non è mai stata voluta. Risultato? Il nostro porto resta vuoto, mentre altrove si costruisce e si cresce.

E qui arriva l’assurdo:

– MSC ha una concessione decennale per la gestione dei servizi crocieristici;

– sono previsti nuovi accosti a Sant’Apollinare;

– e un terminal passeggeri a Costa Morena Ovest per le grandi navi.

Sulla carta è tutto bellissimo. Nella realtà, non si muove nulla.

Intanto, mentre noi aspettiamo, a Bari stanno completando il terzo terminal passeggeri. Un porto costruito dall’uomo, col cemento, che cresce e si espande. Brindisi invece, con un porto naturale unico al mondo, resta con un terminal nel Seno di Levante sempre deserto e un terminal a Costa Morena che sembra un museo dell’abbandono.

A questo punto la domanda è inevitabile: è solo Bari che non considera Brindisi, o è anche la solita politica brindisina che non alza mai la voce?

Perché un porto vuoto non è destino: è una scelta. E purtroppo, non è stata la nostra.

