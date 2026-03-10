Terza sconfitta per la Olio Pantaleo. La Itas Trentino batte le fasanesi che ora si preparano al prossimo derby casalingo.

TRENTO. Una Itas Trentino perfetta chiude ogni possibilità di vittoria alle fasanesi della Olio Pantaleo Fasano che ancora una volta non disputano una gara secondo quelle che sono le loro reali potenzialità incassando la sconfitta piena per la terza gara di seguito.

Una Itas Trentino che non ha sbagliato praticamente nulla e che ha saputo interpretare al meglio quelle che sono state le indicazioni di coach Alessandro Beltrami. Di contro un roster come quello fasanese che ancora una volta disputa una partita sottotono lasciando l’intera posta in palio alle avversarie. Nonostante tutto la Olio Pantaleo grazie ai concomitanti risultati delle altre avversarie conquista la matematica possibilità di disputare i prossimi play-off promozione quando alla fine di questa seconda fase mancano solo 2 gare al termine.

Con prestazione maiuscola in ogni aspetto del gioco l’Itas Trentino quindi riscatta la sconfitta incassata all’andata in Puglia superando in quattro parziali l’Olio Pantaleo Fasano. Vittoria netta per le gialloblù, capaci di dominare i primi due set e di ritrovare il ritmo giusto nel quarto parziale dopo il tentativo delle fasanesi di tornare in partita. Bravissima Giada Guerra, all’esordio da titolare in A2, a sostituire nel migliore dei modi Sofia Monza in cabina di regia, riuscendo a coinvolgere nel gioco tutte le sue attaccanti, compresa una Francesca Cosi mai così efficace in primo tempo (9 su 11).

MVP del match ad Irbe Lazda: l’opposta lettone non ha lasciato scampo al sistema muro-difesa ospite, mettendo a terra la bellezza di 27 palloni (con il 42% a rete). Tra le fila della Olio Pantaeleo in doppia cifra Piia Korhonen (15) e Candela Salinas (11). Un attacco fermo al 28% di positività per l’Olio Pantaleo che ha faticato per tutto l’arco della gara a mantenere il passo dell’Itas Trentino. “Sono tre gare che non riusciamo ad esprimere il nostro gioco dando merito anche agli avversari incontri sino ad oggi. È anche vero che stiamo commettendo tanti errori che non possiamo permetterci grazi ad un periodo dove non riusciamo a trovare il ritmo gara. Oggi la Itas Trentino ha fatto benissimo mettendoci in seria difficoltà, toccando diversi palloni a muro battendo benissimo.

Noi al contrario abbiamo peccato sia a muro che in difesa e anche in ricezione, abbiamo avuto qualche problema di troppo. Una serata dove non ha girato nulla nel verso giusto e quindi complimenti alla Itas e da domani testa al prossimo incontro”. Paolo Totero (coach) Domenica prossima la squadra fasanese torna tra le mura amiche ospitando la Narconon Melendugno. Gara di ritorno del derby pugliese di questa Pool Promozione molto atteso dal pubblico fasanese che si spera posso affollare le tribune del Pala Vigna Marina di Fasano.

Il tabellino

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (25-16 25-14 19-25 25-18) Itas Trentino: Giuliani 10, Marconato 6, Guerra 2, Pamio 17, Cosi 13, Lazda 27, Laporta (L), Andrich, Iob, Muscetti, Colombo, Monza, Zeni (L), Ristori Tomberli. All. Beltrami.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi, Salinas 11, Piacentini 8, Korhonen 15, Provaroni 8, Franceschini 4, Vittorio (L), Pixner 1, Soleti, Negro, Del Freo, Gazzerro. All. Totero.

ARBITRI: Mesiano, Fontini. NOTE - Durata set: 21', 22', 28', 23'; Tot: 94'. MVP: Irbe Lazda. Top scorers: Lazda I. (27) Pamio A. (17) Korhonen P. (15) Top servers: Provaroni C. (2) Pamio A. (2) Cosi F. (2) Top blockers: Marconato G. (3) Salinas C. (3) Pamio A. (3)

Risultati 3ª giornata di ritorno Futura Giovani Busto Arsizio - SMI Roma Volley 3-2 (21-25, 25-21, 37-39, 25-15, 15-13); Valsabbina Millenium Brescia - Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-10, 25-23, 25-22); Cda Volley Talmassons Fvg - C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-17, 25-15, 25-19); Narconon Volley Melendugno - Nuvolì Altafratte Padova 3-2 (25-22, 19-25, 21-25, 25-19, 15-11); Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (25-16, 25-14, 19-25, 25-18).

Classifica 3ª giornata di ritorno Valsabbina Millenium Brescia 37, Cda Volley Talmassons Fvg 36, C.B.L. Costa Volpino 26, Futura Giovani Busto Arsizio 26, Nuvolì Altafratte Padova 26, SMI Roma Volley 25, Itas Trentino 21, Narconon Volley Melendugno 20, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Gruppo Formula 3 Messina 5. Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00 Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno Fasano