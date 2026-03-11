Cronaca

Brindisi, scoperta nelle campagne della periferia sud: recuperate otto auto rubate e un fucile con munizioni

mercoledì 11 marzo 2026

Importante operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Brindisi, dove gli agenti hanno rinvenuto diverse auto rubate completamente smontate, oltre a un’arma da fuoco e numerose cartucce.

L’attività è stata condotta dalle pattuglie delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Brindisi, impegnate da tempo in servizi mirati nelle aree del territorio dove più frequentemente vengono abbandonati veicoli rubati.

Nel corso dei controlli nelle campagne della periferia sud del capoluogo, gli agenti hanno individuato otto carcasse di autovetture quasi completamente cannibalizzate, risultate provento di furto. I mezzi erano stati abbandonati dopo essere stati smontati delle parti di maggiore valore.

Durante le verifiche nella stessa zona, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi, i poliziotti hanno rinvenuto anche un sacchetto in cellophane contenente munizioni per fucili da caccia, nascosto nei pressi di un canale di acque reflue. All’interno erano presenti 90 cartucce inesplose di varie marche, di cui 89 di calibro 12 e una di calibro 20.

L’operazione ha inoltre portato alla scoperta di un fucile da caccia, trovato smontato e nascosto davanti a un rudere abbandonato.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Secondo quanto evidenziato dalla Polizia, l’intervento rappresenta un risultato significativo, considerata la piena funzionalità dell’arma e delle munizioni, che avrebbero potuto essere utilizzate per scopi illeciti.

Le attività di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare il fenomeno dei furti di veicoli e delle attività criminali ad esso collegate.

Altri articoli
BrindisiSera
Francesco Montagna eletto presidente dell’Automobile Club Brindisi: si chiude l’era Colelli dopo 44 anni
11/03/2026
Dopo quarantaquattro anni l’Automobile Club Brindisi ha un nuovo presidente: lo scorso 5 marzo, nella seduta di insediamento del Consiglio ...
BrindisiSera
Industria e lavoro nel Brindisino: congresso UILM sul futuro del metalmeccanico con l’intervento di Rocco Palombella
11/03/2026
Il Congresso rappresenta un momento di confronto strategico sul futuro dell’industria nel territorio provinciale, sulle politiche del lavoro e ...
OriaSera
Oria, annullata la gita di terza media: troppo poche adesioni, il costo scoraggia le famiglie
11/03/2026
Salta la gita scolastica organizzata per gli studenti delle terze classi della scuola media Milizia-Fermi di Oria. Il viaggio di istruzione, che ...
BrindisiSera
Brindisi: 1° Trofeo Pedagne, il grande ritorno della vela classe Minialtura
10/03/2026
  Un ritorno storico nel porto esterno di Brindisi per la vela classe Minialtura con la prima edizione del Trofeo Pedagne, che si è ...
BrindisiSera
Movida a Brindisi, Confesercenti e Confcommercio: “Bene l’iniziativa del prefetto Aprea, ora soluzioni condivise”
10/03/2026
Si apre uno spiraglio di dialogo sulla questione della movida a Brindisi. Confesercenti e Confcommercio hanno espresso apprezzamento per ...
BrindisiSera
Brindisi, Carovigno e San Michele Salentino: weekend tra arte, castelli e archeologia con le visite guidate dell’associazione Le Colonne
10/03/2026
Un fine settimana dedicato alla scoperta del patrimonio storico e artistico della provincia di Brindisi. Sabato 14 e domenica 15 marzo ...
cultura
Mesagne, oltre 20mila visitatori per la mostra “Negli anni dell’Impressionismo: da Claude Monet a Giovanni Boldini", città sempre più polo culturale della Puglia
Mesagne, unanimi e convinti consensi per la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo.  Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce