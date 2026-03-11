Brindisi, scoperta nelle campagne della periferia sud: recuperate otto auto rubate e un fucile con munizioni

Importante operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Brindisi, dove gli agenti hanno rinvenuto diverse auto rubate completamente smontate, oltre a un’arma da fuoco e numerose cartucce.

L’attività è stata condotta dalle pattuglie delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Brindisi, impegnate da tempo in servizi mirati nelle aree del territorio dove più frequentemente vengono abbandonati veicoli rubati.

Nel corso dei controlli nelle campagne della periferia sud del capoluogo, gli agenti hanno individuato otto carcasse di autovetture quasi completamente cannibalizzate, risultate provento di furto. I mezzi erano stati abbandonati dopo essere stati smontati delle parti di maggiore valore.

Durante le verifiche nella stessa zona, già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi, i poliziotti hanno rinvenuto anche un sacchetto in cellophane contenente munizioni per fucili da caccia, nascosto nei pressi di un canale di acque reflue. All’interno erano presenti 90 cartucce inesplose di varie marche, di cui 89 di calibro 12 e una di calibro 20.

L’operazione ha inoltre portato alla scoperta di un fucile da caccia, trovato smontato e nascosto davanti a un rudere abbandonato.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Secondo quanto evidenziato dalla Polizia, l’intervento rappresenta un risultato significativo, considerata la piena funzionalità dell’arma e delle munizioni, che avrebbero potuto essere utilizzate per scopi illeciti.

Le attività di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare il fenomeno dei furti di veicoli e delle attività criminali ad esso collegate.