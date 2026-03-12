News Sindacati

Petrolchimico di Brindisi, esplode la tensione: stato di agitazione e minaccia di sciopero generale

giovedì 12 marzo 2026

I Sindacati Cobas e Failm dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici presenti nel Petrolchimico,pronti allo sciopero generale di tutto il Petrolchimico.

 

E’ convocata a Bari per il 17 Marzo presso la task force sulla occupazione,guidata da Leo Caroli, una riunione per discutere della immediata crisi occupazionale della ditta di logistica “Meridionale Servizi”, ma alla presenza di Eni-Versalis .

 

Lo sguardo è quindi rivolto agli ancora mancati impegni di un “Protocolo di intesa” i cui garanti sembrano essersi dissolti come neve al sole.

 

In questi mesi abbiamo dovuto fare di nostro di fronte al vuoto che si era creato.

 

Questa convocazione del 17 Marzo dalla Regione Puglia nasce di fatto dal nostro sciopero con manifestazione del febbraio scorso davanti alla sede della Regione Puglia ,in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

 

Fu proprio grazie alla immediata disponibilità del Presidente della Regione Puglia , Antonio Decaro,ad incontrarci quel giorno da dove scaturì la necessità di un incontro sulla situazione occupazionale del Petrolchimico.

 

La convocazione dell’incontro , stabilita dalla Regione in un primo momento per il 10 Febbraio, ha subito nel corso del tempo dei rinvii che riteniamo non giustificati per arrivare a questa data del 17 Marzo.

 

Davanti a quello che può essere definito un "tatticismo dilatatorio"da parte di qualcuno che ha anche firmato il “Protocollo di intesa” COBAS e FAILM, su mandato espresso dei lavoratori e dei rappresentanti RSU/RSA, hanno ufficialmente dichiarato lo stato di agitazione dell’intero indotto.

 

“Senza una convocazione che affronti il merito delle tutele per l’intero perimetro industriale e non solo per singole realtà, siamo pronti a proclamare lo sciopero generale dell’indotto”, avvertono i sindacati. “La pazienza dei lavoratori è esaurita. Il malessere sociale nel polo brindisino è profondo e non permetteremo che venga annacquato in tavoli tecnici inconcludenti o allargati a chi non rappresenta il disagio della piazza”.

 

COBAS e FAILM ribadiscono che l'incontro del 17 marzo presso la Presidenza della Regione Puglia dovrà avere come unico punto all'ordine del giorno la garanzia della continuità lavorativa per tutti gli addetti dell'indotto, superando frammentazioni aziendali che servono solo a dividere il fronte dei lavoratori.

 

Segreteria COBAS – Roberto Aprile

 

Segreteria FAILM – Claudio Capodieci

