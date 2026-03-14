Brindisi e Mesagne ospitano “Job On Tourism”: due giornate di recruiting per lavorare nel turismo

Torna l’appuntamento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico della provincia di Brindisi con una doppia giornata di recruiting. Martedì 17 marzo, dalle ore 9 alle 14, l’evento si svolgerà negli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commenda 1, mentre giovedì 19 marzo, dalle 14 alle 17, l’iniziativa farà tappa presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27. In queste sedi si terrà la terza edizione di “Job On Tourism”.

Ai due appuntamenti parteciperanno alcune tra le principali aziende e organizzazioni del settore turistico e ricettivo, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO e il Consorzio degli Albergatori di Carovigno. Presenti anche importanti realtà del mondo della formazione come ITS Turismo, l’Istituto Alberghiero Pertini, il Liceo Ettore Palumbo e Rete – Hub Brindisi.

L’edizione 2026 di Job On Tourism rientra nella misura regionale “Mare a Sinistra” promossa dalla Regione Puglia e si svolge con il patrocinio dei Comuni di Brindisi e Mesagne. Dopo il successo registrato lo scorso anno, confermato dall’elevato numero di aziende partecipanti e di candidati incontrati durante i colloqui, l’iniziativa si conferma come uno dei principali momenti di incontro per il comparto turistico a livello provinciale.

L’obiettivo dell’evento è ampliare le opportunità occupazionali, soprattutto nei settori dove spesso restano vacanti numerose posizioni lavorative. L’iniziativa mira inoltre a rafforzare una rete stabile tra pubblico e privato nel comparto turistico, alberghiero e della ristorazione, favorendo l’incontro tra imprese e candidati e contribuendo alla crescita del settore nel territorio brindisino.

Durante le due giornate i partecipanti potranno consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui direttamente con i responsabili delle risorse umane delle aziende presenti. I colloqui saranno supportati dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia, mentre i Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale di Brindisi garantiranno un servizio di accoglienza e orientamento per chi è alla ricerca di lavoro.

Per partecipare al job day è consigliato registrare la propria candidatura sul portale “Lavoro per te” della Regione Puglia, caricando il curriculum vitae e consultando le opportunità disponibili. Il giorno dell’evento è inoltre opportuno presentarsi con più copie del proprio curriculum stampato da consegnare ai referenti delle aziende.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it oppure contattare il numero 0831.1568068.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia, istituita con la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, ha come obiettivo principale favorire l’inclusione nel mondo del lavoro. L’agenzia gestisce i Centri per l’Impiego, promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con imprese e soggetti accreditati, sostiene l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e contribuisce all’analisi e alla programmazione delle politiche formative in base alle esigenze del mercato del lavoro.

“Il successo della seconda edizione di Job On Tourism – afferma Marta Basile – dimostra i risultati di un importante lavoro organizzativo e progettuale svolto sul territorio. Le sinergie attivate con aziende, associazioni di categoria, scuole e agenzie per il lavoro stanno contribuendo alla costruzione di un sistema integrato capace di favorire l’incontro tra domanda e offerta e di valorizzare quello che definiamo lavoro buono. Continueremo a lavorare in questa direzione per offrire sempre più opportunità al territorio”.