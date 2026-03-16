La Olio Pantaleo Fasano cede nel derby di Puglia contro le salentine del Narconon Melendugno.

Ancora una sconfitta per la Olio Pantaleo Fasano che nel derby di ritorno contro i cugini salentini della Narconon Melendugno cedono l’intera posta in palio dopo un primo set folgorante che faceva presagire a tutt’altra partita. Alla fine a festeggiare al Pala Vigna Marina sono state le ragazze di coach Simone Giunta che dopo un avvio incerto, grazie anche all’ottimo approccio gara delle fasanesi, hanno preso in mano le redini dell’incontro mettendo a durissima prova le gialloblù che nulla hanno potuto fare se non subire il gioco e l’aggressività sportiva delle salentine.

Folgorante partenza per le fasanesi che piazzano subito esilarante break di 7-1 che costringe coach Simone Giunta al primo time out. Ospiti che cambiamo marcia portandosi a meno 2 dal padrone di casa. Ma la Pantaleo non molla e con Margherita Muzi in grande spolvero subito ripristina le distanze (16-9). Melendugno in chiara difficoltà grazie anche ad una ricezione e difesa gialloblu di ottimo livello che porta il vantaggio sul + 10. Il set finisce 25-14 con una Pantaleo che non concede nulla alle ospiti.

Secondo set. Ancora una buona partenza per le padrone di casa che si portano sul 3-0. Un vantaggio però subito ripreso dal Melendugno (5-5). La reazione delle salentine e di primordine che con un break di 4-0 porta il risultato sul 6-10. Qui la musica del match cambia radicalmente Il vantaggio salentino aumenta progressivamente grazie anche a Lara Gianfico (17) MVP della gara e Maria Teresa Bassi (14) che salgono in cattedra. La Pantaleo si blocca dinanzi alle giocate ficcanti della Narconon che chiudono il set 25-15 portando il match sul 1-1.

Terzo set. Ripartenza a favore delle ospiti che sin dalle prime battute provano a scappare approfittando di un momento di difficolta delle fasanesi (7-10). Un atteggiamento che indispettisce coach Paolo Totero che richiama le sue in panchina. Ma la strigliata non produce gli effetti sperati con le ospiti che si portano sul 8-15. Vantaggio raddoppiato in pochi minuti con una Olio Pantaleo che rivede gli stessi fantasmi delle ultime tre prestazioni. Set saldamente nelle mani delle ospiti che chiudono 25-13 portando il conto dei set sul 1-2.

Quarto set. Buona partenza per Muzi e compagne che piazzano un 4-1 confortante nel tentativo di ritrovare forza e determinazione con Piia Korhonen che cerca di riaprire la gara. Ma le ospiti tornano subito in partita. Melendugno efficace con una Lara Gianfico sempre più determinate unitamente alle prestazioni di Beatrice Perfetto (12) e Bulaich Simian (13). Le ospiti passano subito sul 6-10 ipotecando la vittoria. Il Melendugno si porta sul 12-18 contro una Pantaleo che cerca di resistere. Le ospiti non mollano di un millimetro e chiudono il set 25- 17 portando a casa il risultato pieno (1-3) che gli garantisce la settima posizione in classifica generale. Alla Olio Pantaleo la consapevolezza di una grande occasione sprecata per chiudere le gare interne di questa Pool Promozione con una vittoria storica contro le cugine salentine che a fine gara festeggiano dinanzi ai quasi 100 tifosi giunti a Fasano.

"Un ottimo primo set dove abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, nel secondo abbiamo sbagliato tutto e battendo male favorendo l'ottima ricezione delle ospiti. Credo che non sia questione di continuità ma solo voglia di mangiarsi il campo e onorare la maglia sino alla fine. È vero che abbiamo raggiunto gli obbiettivi stagionali arrivando sino ai play-off però le partite bisogna giocarsele. Melendugno è un avversario di tutto rispetto che messo nelle condizioni giuste ti sà far male, come è successo stasera. Tutto questo non va bene perché la maglia e il nome che portiamo in giro va onorato sino alla fine. Complimenti allo staff tecnico e alle ragazze del Melendugno, che ha fatto benissimo sia in stagione che stasera". Paolo Totero (coach)

Olio Pantaleo che questa sera raccoglie l’emozione di Angelica Rubino, (palleggiatrice) fasanese di 15 anni, frutto prezioso del vivaio gialloblù, convocata in prima squadra per quest’incontro importante. Un premio al suo talento innato coltivato con impegno e abnegazione nella Olio Pantaleo Under 16 di coach Enzo Contento.

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-14 15-25 13-25 17-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 2, Muzi 4, Salinas 9, Piacentini 6, Korhonen 12, Provaroni 8, Vittorio (L), Soleti 2, Pixner 2, Vinciguerra (L), Negro, Del Freo, Gazzerro, . All. Totero.

Narconon Volley Melendugno: Bulaich Simian 13, Riparbelli 4, Bassi 14, Perfetto 12, Gianfico 17, Avenia 5, Morandini (L), Colombino 1, Sturniolo, Joly, Roserba (L), Maruotti, Babatunde. All. Giunta.

ARBITRI: Magnino, Martini.

NOTE - Durata set: 23', 21', 22', 25'; Tot: 91'.

MVP: Lara Gianfico (Narconon Melendugno)

Top scorers: Gianfico L. (17) Bassi M. (14) Bulaich Simian D. (13)

Top servers: Muzi M. (2) Bassi M. (2) Perfetto B. (2)

Top blockers: Salinas C. (2) Gianfico L. (2) Perfetto B. (2)

4ª Giornata Ritorno 15/03/2026

Risultati:

SMI Roma Volley - Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-17, 16-25, 26-24, 17-25, 15-13); Nuvolì Altafratte Padova - Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (25-13, 25-12, 25-27, 25-13); Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino 3-2 (20-25, 25-21, 25-11, 22-25, 15-13); Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-14, 15-25, 13-25, 17-25); Itas Trentino - Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (24-26, 20-25, 23-25).

Classifica

Cda Volley Talmassons Fvg 39, Valsabbina Millenium Brescia 38, Nuvolì Altafratte Padova 29, Futura Giovani Busto Arsizio 28, C.B.L. Costa Volpino 27, SMI Roma Volley 27, Narconon Volley Melendugno 23, Itas Trentino 21, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Gruppo Formula 3 Messina 5.

Prossimo Turno.

5ª giornata di ritorno - Pool Promozione A2 Tigotà

Venerdì: 20 marzo 2026, ore 19.00

Gruppo Formula 3 Messina - Olio Pantaleo Volley Fasano

Sabato 21 marzo 2026, ore 17.30

Narconon Volley Melendugno - Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Cda Volley Talmassons Fvg

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia

Nuvolì Altafratte Padova - Itas Trentino