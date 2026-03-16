Lavoro

Lavoro nel Brindisino: 109 annunci attivi e 692 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

lunedì 16 marzo 2026

BRINDISI – Sono 109 gli annunci di lavoro attualmente attivi nella provincia di Brindisi, per un totale di 692 figure professionali ricercate. È quanto emerge dal decimo report settimanale elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa un mercato del lavoro particolarmente dinamico, con opportunità distribuite in diversi comparti produttivi del territorio.

A trainare la domanda di lavoro è soprattutto il settore del turismo e della ristorazione, che da solo concentra 563 posizioni aperte. Seguono il commercio con 50 figure ricercate e il comparto amministrativo con 22 opportunità. Nel dettaglio, si registrano inoltre 14 posti nel settore metalmeccanico, sette nella logistica, sei nella sanità e cinque nei servizi e nell’artigianato. Più contenuta la domanda negli altri comparti: quattro figure sono ricercate nell’industria, tre nei trasporti, due nell’ambito contabile e una nel settore dei servizi alla persona.

Il report segnala inoltre opportunità dedicate alle categorie protette: due posizioni riguardano l’articolo 1 della legge 68/99, mentre otto sono rivolte ad altre categorie protette. Non mancano infine proposte di lavoro e formazione all’estero promosse attraverso la rete europea EURES, che sostiene la mobilità professionale all’interno dell’Unione europea.

Accanto agli annunci di lavoro, ARPAL Puglia promuove anche iniziative dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra queste torna “Job On Tour…ism”, l’evento dedicato al settore turistico del territorio brindisino che quest’anno si svolgerà con un doppio appuntamento: martedì 17 marzo dalle 9 alle 14 negli spazi del MediaPorto di Brindisi, in viale Commenda, e giovedì 19 marzo dalle 14 alle 17 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro.

L’iniziativa coinvolgerà numerose realtà del comparto turistico e ricettivo, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO e il Consorzio degli Albergatori di Carovigno, insieme a istituti di formazione e scuole del territorio come ITS Turismo, l’Istituto Alberghiero Pertini, il Liceo Ettore Palumbo e la rete Hub Brindisi. L’evento rientra nel programma regionale “Mare a Sinistra” ed è patrocinato dai Comuni di Brindisi e Mesagne.

Durante le due giornate i candidati potranno consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui direttamente con i responsabili delle risorse umane delle aziende presenti, affiancati dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia. I Centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi saranno presenti con uno sportello dedicato all’accoglienza e all’orientamento professionale.

Per partecipare è consigliato candidarsi preventivamente sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, caricando il proprio curriculum e presentandosi agli eventi con più copie stampate del documento da consegnare ai referenti delle aziende.

Le offerte di lavoro, rivolte indistintamente a uomini e donne, vengono pubblicate quotidianamente sul portale regionale e sono accessibili tramite SPID. Gli aggiornamenti sono disponibili anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre che sul portale SINTESI Brindisi e sui profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

Per informazioni o supporto nella ricerca di lavoro, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, presenti a Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

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