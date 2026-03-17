Attualità

Conferenza regionale della Puglia – Tavola rotonda “Verso la direttiva europea: PPP e il RUP come Project Manager”

martedì 17 marzo 2026

Il Vicepresidente di ANCE Puglia, Angelo Contessa, è intervenuto alla tavola rotonda svoltasi presso la sede della Regione Puglia nell’ambito della Conferenza regionale dedicata al tema “Verso la direttiva europea: PPP e il RUP come Project Manager”, portando il contributo del sistema delle imprese di costruzione.

In apertura è stato ricordato come ANCE Puglia abbia richiesto, in occasione delle recenti elezioni regionali, ai candidati Presidenti l’adozione di un elenco stabile dei RUP e una loro specifica formazione, misura ritenuta fondamentale per rafforzare competenze ed efficacia nella gestione delle opere pubbliche.

Nel suo intervento Contessa ha sottolineato come imprese e RUP rappresentino due figure fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di risultato nelle opere pubbliche, evidenziando la necessità di costruire un rapporto fondato sulla fiducia reciproca, nel quale sia sempre salvaguardato l’equilibrio contrattuale.

Un’impostazione che – ha ricordato – è pienamente coerente con il D.Lgs. 36/2023, che attraverso i “12 Principi” ha introdotto un nuovo approccio alla disciplina degli appalti pubblici, orientato alla realizzazione delle opere e al raggiungimento del risultato, segnando il passaggio da un sistema prevalentemente improntato al controllo e alla sanzione a un vero e proprio “codice del fare”. In particolare Contessa ha richiamato il principio del risultato, il principio della fiducia e quello della conservazione dell’equilibrio contrattuale, che rappresentano i cardini per una collaborazione efficace tra pubblica amministrazione e imprese.

Il Vicepresidente di ANCE Puglia ha inoltre ribadito l’importanza della programmazione degli interventi pubblici, chiarendo che il costo dell’opera o del servizio deve essere la conseguenza di una buona progettazione e non il contrario. Una pianificazione seria e una progettazione di qualità sono infatti condizioni indispensabili per realizzare opere efficienti, sostenibili e utili ai cittadini.

Altro punto centrale dell’intervento ha riguardato la necessità di una vera digitalizzazione del settore, oggi sempre più supportata anche dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale, strumenti che possono migliorare i processi decisionali, la gestione dei progetti e il controllo delle opere.

Contessa ha poi ricordato il ruolo delle imprese nel sistema degli appalti pubblici:

“Le imprese sono il braccio operativo dello Stato. Ma perché i progetti diventino opere reali serve che tutti gli attori del sistema collaborino e creino le condizioni giuste: solo così le sapienti mani dei lavoratori, insieme alle competenze tecniche, alle attrezzature e ai materiali, possono trasformare le idee in infrastrutture e servizi utili ai cittadini.”

Infine, sul tema del Partenariato Pubblico Privato (PPP), il Vicepresidente ANCE Puglia ha condiviso la necessità di intervenire per migliorare e rendere più efficace questo strumento, evidenziando come la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 5 febbraio 2026 possa rappresentare un’opportunità per chiarire il quadro normativo e rilanciare il PPP come leva di sviluppo e investimento nei territori.

ANCE Puglia e le sue territoriali continueranno a offrire il proprio contributo affinché il sistema delle opere pubbliche sia sempre più efficiente, moderno e capace di rispondere alle esigenze delle comunità.

Altri articoli
OstuniSera
A Ostuni la quarta edizione della mostra internazionale “Fight for kindness” 
17/03/2026
Domenica 22 marzo, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br) si terrà l’inaugurazione della quarta edizione di ...
FrancavillaSera
AQP annuncia lavori alla rete idrica: sospensioni dell’acqua a Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni
17/03/2026
Proseguono gli interventi di Acquedotto Pugliese per il miglioramento del servizio idrico in provincia di Brindisi. I lavori, finalizzati ...
BrindisiSera
Operazione antimafia, M5S: “Serve presenza forte e credibile delle istituzioni sui territori”
17/03/2026
 “Le notizie emerse nelle ultime ore, relative a un’operazione per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel territorio ...
BrindisiSera
Un brindisino alla guida della vela solidale italiana: Luca Lenzi il nuovo Presidente nazionale di UVS.
17/03/2026
L’Unione Italiana Vela Solidale (UVS) ha un nuovo presidente. E’ il brindisino Luca Lenzi, componente del direttivo di GV3 A Gonfie Vele ...
TuturanoSera
Brindisi, estorsioni e pressione mafiosa a Tuturano: quattro arresti, coinvolto anche l’ex presidente del Consiglio comunale
17/03/2026
BRINDISI – Un nuovo colpo alle dinamiche estorsive legate alla criminalità organizzata nel territorio brindisino. La Squadra Mobile ...
BrindisiSera
Brindisi, via al bando per il mercatino sul lungomare: fino a 30 postazioni per accogliere i crocieristi nel 2026
17/03/2026
Brindisi si prepara ad accogliere i flussi turistici legati alle crociere con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’artigianato ...
cultura
Mesagne, oltre 20mila visitatori per la mostra “Negli anni dell’Impressionismo: da Claude Monet a Giovanni Boldini", città sempre più polo culturale della Puglia
Mesagne, unanimi e convinti consensi per la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo.  Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce