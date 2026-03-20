Dalla regione

Latte invenduto in Puglia, disdette agli allevatori: Cia denuncia “troppo prodotto estero, aziende in crisi”

venerdì 20 marzo 2026

Cresce la preoccupazione nel comparto lattiero-caseario pugliese, dove negli ultimi giorni si registrano decine di disdette per l’acquisto di latte crudo ai danni degli allevatori. Una situazione che, secondo Cia Agricoltori Italiani, sta mettendo in seria difficoltà le aziende zootecniche del territorio.

Alla base della crisi vi sarebbe l’immissione sul mercato di ingenti quantitativi di latte proveniente dall’estero, venduto a prezzi inferiori rispetto a quello italiano. Una dinamica che sta generando un forte squilibrio, penalizzando i produttori locali già alle prese con costi di gestione sempre più elevati.

Il settore, infatti, è schiacciato tra il calo del prezzo del latte alla stalla e l’aumento significativo delle spese di produzione. A incidere sono soprattutto i rincari di carburanti, energia e materie prime, aggravati dalle tensioni internazionali e dalle conseguenze della guerra in Medio Oriente. In aumento anche i costi dei mangimi, rendendo sempre più difficile la sostenibilità economica delle stalle.

“Si tratta di una situazione molto pesante che riguarda tutta la Puglia e coinvolge anche altre regioni del Sud”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani. “L’instabilità del mercato e il crollo dei prezzi alla stalla devono essere affrontati con azioni concrete che valorizzino i prodotti realizzati al 100% con latte pugliese. Serve un punto di equilibrio con la grande distribuzione e le aziende di trasformazione”.

Sicolo ha inoltre sottolineato come una crescente dipendenza dal latte estero possa avere ripercussioni negative sull’intera filiera, comprese le stesse imprese di trasformazione.

Nel frattempo, viene accolta positivamente l’iniziativa della Regione Puglia, che ha avviato un percorso di confronto convocando un tavolo regionale sul tema, con l’obiettivo di individuare strategie condivise per sostenere il settore ed evitare ulteriori chiusure di stalle, già numerose negli ultimi anni.

“È necessario contrastare le pratiche sleali e chiediamo al Governo interventi concreti a tutela della sovranità produttiva e alimentare”, ha aggiunto Sicolo, lanciando infine un appello ai consumatori: “Scegliere latte 100% italiano significa garantire qualità, sicurezza e sostenere l’economia del territorio”.

La crisi del comparto lattiero-caseario resta dunque aperta, con gli allevatori pugliesi che chiedono risposte rapide per evitare un ulteriore indebolimento di un settore strategico per l’economia agricola regionale.

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