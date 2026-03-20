Attualità

Cyber-Mind: al Chiostro di Brindisi il corso gratuito sulla sicurezza digitale 

venerdì 20 marzo 2026

A partire da mercoledì 25 marzo ore 16.00 presso Chiostro Polo dell’innovazione, via Annibale de Leo

 

Brindisi – Phishing, truffe online, malware e disinformazione sono tra le minacce digitali più diffuse, capaci di compromettere dati personali, identità digitale e risparmi. Per affrontare questi rischi, il Chiostro – Polo dell’Innovazione promuove a partire dal 25 marzo Cyber-Mind, un corso di formazione aperto alla cittadinanza, progettato per fornire strumenti pratici e conoscenze concrete per una navigazione sicura.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei “Laboratori Digitali” della Regione Puglia, la procedura negoziale promossa dalla Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese, per la selezione di interventi per la costituzione di punti di accesso e laboratori a titolarità pubblica.

Programma del Corso

ll percorso formativo, della durata complessiva di 10 ore, si articolerà in tre moduli teorico-pratici guidati dal docente Giuseppe Orlando.

- 25 marzo: il primo incontro sarà dedicato alla cultura della sicurezza digitale e offrirà un’introduzione ai concetti fondamentali della sicurezza informatica.
Nel corso dell’appuntamento saranno illustrati i principi di base che regolano la protezione della propria identità digitale, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti una prima cornice di riferimento per comprendere il funzionamento delle principali minacce online e le tecniche più efficaci per riconoscerle e difendersi.

- 1 aprile: il corso proseguirà con un approfondimento dedicato all’architettura della disinformazione, analizzando le modalità attraverso cui i dati e i contenuti digitali possono alimentare il circuito delle notizie false, della manipolazione informativa e delle truffe online.

- 8 aprile: l’ultimo incontro sarà dedicato alla sicurezza dei dispositivi digitali, con un focus sulle pratiche utili a configurare e gestire correttamente gli strumenti utilizzati quotidianamente. Nel corso dell’appuntamento saranno affrontati temi legati all’accesso a reti sicure, alla gestione degli aggiornamenti di sistema, ai backup e alla protezione dei file, fino al riconoscimento di e-mail e link sospetti, spesso utilizzati come veicolo per tentativi di phishing o altre forme di truffa online.

L’obiettivo del corso, che si terrà nella splendida cornice del Chiostro,  sarà quello di fornire indicazioni pratiche per ridurre i rischi di attacchi informatici e di perdita dei dati, promuovendo comportamenti consapevoli nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie digitali.
Il percorso si concluderà con un momento informale di networking, pensato per favorire il confronto tra partecipanti, docente e organizzatori.

L’iniziativa nasce nell’ambito dei “Laboratori Digitali” della Regione Puglia – Azione 2.3 POC Puglia 2014–2020, e vede accanto alla Provincia di Brindisi, Ente Capofila e responsabile dell’attuazione, i partner CNA Brindisi–Taranto e l’incubatore The Qube, che mettono a disposizione capacità di coinvolgimento di imprese, artigiani, giovani professionisti e comunità produttive, insieme a competenze tecniche e metodologiche per l’erogazione di percorsi formativi avanzati, la promozione di sperimentazioni digitali e il coordinamento di attività di open innovation

Sede del corso: Chiostro – Polo dell’Innovazione, Via Annibale de Leo 6, Brindisi.
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.

Iscrizioni: compilando il modulo online disponibile a questo link: https://www.chiostropoloinnovazione.it/corsi/
Informazioni e prenotazioni: +39 3758995003 (Dott.ssa Raffaella Ferreri)

Per ulteriori dettagli sul programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Chiostro – Polo dell’Innovazione: www.chiostropoloinnovazione.it

Contatti per informazioni e accrediti stampa

Dott.ssa Raffaella Ferreri – Project Manager, The Qube
raffaella@theqube.it – +39 328 837 6769

 

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