Turismo

Brindisi si collega alla Scandinavia: dal 1° giugno voli diretti per Stoccolma con Ryanair

sabato 21 marzo 2026

Importante novità per i collegamenti internazionali dello scalo salentino. A partire dal prossimo 1° giugno sarà attiva la nuova rotta diretta tra Brindisi e Stoccolma Arlanda, operata da Ryanair.

L’annuncio arriva dai canali ufficiali di Aeroporti di Puglia, che confermano il potenziamento dell’offerta verso il mercato scandinavo, sempre più strategico per il turismo e la mobilità internazionale.

Il collegamento sarà operativo quattro volte a settimana, con voli programmati nei giorni di lunedì, martedì, venerdì e domenica. Una frequenza pensata per garantire flessibilità sia ai viaggiatori leisure sia a quelli business.

La nuova tratta rappresenta un ulteriore passo nella crescita dell’aeroporto del Salento, che continua ad ampliare il proprio network internazionale e a rafforzare la propria attrattività.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale e sull’app Ryanair.

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