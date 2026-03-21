La Olio Pantaleo Fasano batte Messina nell’ultimo impegno della Pool Promozione.

MESSINA – Si chiude con una vittoria (1-3) in quel di Messina la Pool Promozione della Olio Pantaleo Fasano. Una gara che ha visto tornare le gialloblù di coach Paolo Totero alla vittoria piena. Un successo che permette alle fasanesi di agganciare a quota 21 punti la Itas Trentino in classifica generale restando in attesa del risultato finale tra Altafratte Padova e Itas Trentino che deciderà la posizione finale in classifica per affrontare i prossimi avversari dei play-off promozione. Una vittoria che riporta consapevolezza e fiducia nel clan fasanese. Match che ha visto andare a referto anche Marta Gazzerro entrata sul finale del terzo set e autrice dell’ace che porta sul 1-2 la Olio Pantaleo.

Parità in avvio del match. Le ospiti tentano di mettere pressione con Piia Korhonen, ma le messinesi restano in scia. La Olio Pantaleo si assicura il primo vantaggio con Candela Salinas e Margherita Muzi; Messina lo dimezza grazie a Aneta Zojzi e Greta Kiss. L’attacco di Anamarja Galic vale la parità sul 19 pari. Sul finale, sono le siciliane a chiudere il set. Il secondo parziale vede Messina avanti di due lunghezze; Olio Pantaleo che pareggia trovando la forza delle proprie centrali. Salinas firma quattro punti consecutivi determinando il 5-8. Fasano continua a concedere dal centro e Messina ne approfitta per scovare una nuova parità. Il muro di Federica Piacentini vale il +3 per le ospiti, successivamente è Claudia Provaroni a sigillare il parziale. Le pugliesi partono agguerrite nel terzo set. L’attacco di Zojzi regala a Messina la parità. Le fasanesi conquistano un break grazie a Piacentini, ma le padrone di casa le riacciuffano. Due errori giallorossi garantiscono una nuova fuga alle pugliesi; Galic determina un nuovo equilibrio sul 23 pari, poi sono le fasanesi a chiudere grazie all’ace di Marta Gazzerro. Timido l’approccio di Messina nella quarta frazione di gioco. Fasano allarga il vantaggio con Provaroni e Korhonen +8. Freschi sostituisce Kiss con Giulia Viscioni e Emma Rizzieri con Andrea Tisma. Fasano continua a spingere al servizio e Messina non trova soluzioni. Zojzi si sblocca da posto 4 e Tisma segna tre punti consecutivi riducendo lo svantaggio sul -6. La reazione giallorossa è però insufficiente: Salinas determina la fine dell’incontro.

Partita intensa per il team messinese che con questa gara chiude la sua stagione sportiva dando l’arrivederci alla prossima stagione di serie A2- Tigotà. Nel team fasanese grande soddisfazione per Candela Salinas nominata MVP della serata, seconda volta stagionale contro Messina, e per Margherita Muzi salutata calorosamente dalla sua ex società e dai suoi ex tifosi messinesi per i suoi trascorsi in terra sicula dove ha indossato la fascia di capitano.

“Abbiamo portato a casa una vittoria che cercavamo da un pò di tempo visto che venivamo da un periodo complicato a causa di qualche acciacco. Ultimamente avevamo perso un pò di brillantezza nei fondamentali e quindi i risultati sono mancati. Giocare in questo palazzetto enorme non è proprio facile ma le ragazze sono state molto brave a non sottovalutare le nostre avversarie. Messina che non aveva nulla perdere mentre noi eravamo chiamati a ritrovare quella vittoria che aveva caratterizzato il girone di andata di questa Pool Promozione compresa la regular season, dove abbiamo compiuto un impresa bellissima raggiungendo la salvezza matematica e la partecipazione alla Pool Promozione. Ora ci prepariamo per i prossimi palay-off promozione e nonostante le difficoltà che incontreremo vorremmo giocarceli nel migliore dei modi”. Paolo Totero (coach Olio Pantaleo Fasano).

Gruppo Formula 3 Messina - Olio Pantaleo Volley Fasano 1- 3

(25-23 20-25 23-25 18-25)

Gruppo Formula 3 Messina: Zojzi 22, Landucci 1, Galic 12, Kiss 14, Campagnolo 8, Rizzieri 1, Ferrara (L), Tisma 5, Viscioni 2, Felappi 2, Oggioni (L), Colombo. All. Freschi.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 5, Muzi 3, Salinas 24, Piacentini 7, Korhonen 15, Provaroni 10, Vittorio (L), Gazzerro 1, Soleti, Pixner, Negro, Del Freo. All. Totero.

ARBITRI: Palumbo, D'Argenio.

NOTE - Durata set: 29', 29', 30', 27'; Tot: 115'.

MVP: Candela Sol Salinas.