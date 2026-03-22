Bufera su Catalano per le parole su Brindisi: il sindaco Marchionna riferisce le scuse

Si accende il dibattito politico a Brindisi dopo alcune dichiarazioni attribuite a Giuseppe Catalano, già capo di Gabinetto della Regione Puglia, che nelle ultime ore hanno suscitato reazioni e malumori in città. Le parole, ritenute da più parti poco opportune e offensive, sono state rilanciate da diversi canali informativi, alimentando una polemica che ha rapidamente assunto rilevanza istituzionale.

Al centro della vicenda vi sarebbero espressioni giudicate infelici nei confronti del territorio brindisino, in un contesto più ampio legato alle difficoltà industriali e al futuro economico dell’area. La diffusione parziale delle dichiarazioni avrebbe contribuito ad accrescere la tensione, generando un’ondata di critiche e richieste di chiarimento.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che ha riferito di aver ricevuto direttamente le scuse da parte dello stesso Catalano, chiarendo il contesto in cui le frasi sarebbero state pronunciate.

Questa la dichiarazione sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna: "In merito alle considerazioni rilasciate da Giuseppe Catalano, già capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, mi preme evidenziare che lo stesso mi ha raggiunto telefonicamente per scusarsi dell’accaduto, chiarendomi che quella frase riportata su alcuni organi di informazione è stata estrapolata da un discorso più ampio e più articolato, nel quale egli evidenziava che le due maggiori realtà industriali pugliesi, quali sono Brindisi e Taranto, avessero bisogno di una maggiore e più ampia attenzione proprio sui temi di una nuova industrializzazione. Ha tenuto anche a chiarire che quelle dichiarazioni, ancorché infelici, erano state rese con tono scherzoso, proprio a significare l’affetto e l’attenzione che lo stesso riservava ai due territori, alle prese con i problemi della deindustrializzazione, che si trovano a vivere".