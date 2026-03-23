“Fratelli poveri”, scoppia la polemica: Matarrelli difende Brindisi e attacca Catalano

Dopo le dichiarazioni che hanno acceso il dibattito politico e istituzionale in Puglia, arriva la dura presa di posizione del già presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, ora Presidente del Consiglio Regionale.

Parole che intervengono in un clima già teso, segnato dalle frasi attribuite a Giuseppe Catalano e ritenute offensive nei confronti della comunità brindisina.

Questo il post pubblicato su Facebook:

"Ho ascoltato con sconcerto le dichiarazioni pubbliche di Giuseppe Catalano, ex capo di Gabinetto della Regione, che descrivono - tra l'altro - i brindisini come i "fratelli poveri" dei pugliesi.

Brindisi non è un "caso disperato" su cui scherzare.

E' una città con una storia, una dignità e un ruolo strategico fondamentali per l'intera Puglia, specialmente nei settori dell'energia, del commercio, del turismo, dell’agricoltura, dell'industria, aeroportuale e della logistica portuale.

Questo linguaggio denigratorio offende migliaia di cittadini onesti e lavoratori perché quella dei brindisini non è "miseria", ma la richiesta legittima di un’attenzione che spetta loro di diritto.

Non solo. Ritengo che sia culturalmente sbagliato voler distinguere e catalogare le province di questa regione e i loro abitanti: siamo tutti pugliesi e in quanto tali è interesse comune remare nella stessa direzione, senza alcuna distinzione territoriale. Né tantomeno banali preconcetti.

Invito quindi Catalano a rettificare le sue dichiarazioni, formulate tra il serio e il faceto, ma evidentemente senza rendersi conto di quanto fossero gravi e offensive. E, laddove dovesse tornare a parlare di Brindisi, che lo faccia nel rispetto istituzionale e ragionando, d’ora in poi, prima di esprimersi pubblicamente"

Foto pagina Facebook Toni Martinelli