Scherma, Martina Zezza delle Lame Azzurre Brindisi trionfa a Lucera: titolo regionale e pass per il Trofeo CONI

Prestazione di alto livello per le Lame Azzurre dei maestri Zumbo al Campionato Regionale Puglia Under 14 e al Trofeo CONI, andati in scena a Lucera. I giovani schermidori si sono messi in evidenza nelle gare di spada, sia maschile che femminile, confermando crescita tecnica, determinazione e spirito competitivo.

Sugli scudi Martina Zezza, protagonista assoluta nella categoria Ragazze: l’atleta ha dominato la competizione conquistando il titolo di Campionessa Regionale e staccando il pass per il Trofeo CONI, dove rappresenterà la Puglia. Una prova autorevole, condotta con lucidità e grande maturità agonistica.

Nella stessa categoria, positivo anche il percorso di Olivia Orofalo, che ha chiuso al quinto posto dopo una gara solida e combattuta.

Arriva un importante piazzamento anche nella categoria Giovanissime, dove Anna Occhineri ha conquistato una brillante medaglia d’argento, confermando i progressi mostrati negli ultimi mesi.

Tra i Ragazzi, Emanuele Somma ha centrato il podio con un ottimo terzo posto, al termine di un percorso convincente e ricco di incontri equilibrati.

Buon risultato anche per Vincenzo Campanelli nella categoria Allievi, che ha chiuso al decimo posto, evidenziando segnali di crescita e margini di miglioramento.

Il bilancio complessivo della trasferta è decisamente positivo per le Lame Azzurre dei maestri Zumbo, che continuano a distinguersi nel panorama regionale grazie al lavoro costante in sala e all’impegno dei propri giovani atleti.