Brindisi, 162 posti di lavoro disponibili: turismo e sanità trainano l’occupazione

Brindisi, 23 marzo 2026 – Sono 162 le opportunità di lavoro attualmente disponibili nell’ambito territoriale di Brindisi. È quanto emerge dall’11° report settimanale elaborato da ARPAL Puglia, che segnala 81 annunci attivi sul portale regionale “LavoroXTe”, confermando un quadro dinamico e articolato per chi è alla ricerca di un impiego.

A trainare il mercato del lavoro è il comparto turismo e ristorazione, con 61 figure richieste. Seguono il settore socio-sanitario con 36 posizioni, il metalmeccanico con 14 e il commercio con 13. Più contenuti, ma comunque rilevanti, i numeri degli altri ambiti: logistica (7), servizi (5), artigianato (5), industria (4), trasporti (3) ed edilizia (3). Completano il quadro il settore contabile (2), quello amministrativo (2) e il comparto nautico (1).

Il report evidenzia inoltre sei posizioni riservate alle categorie protette ai sensi della legge 68/99.

Accanto alle offerte locali, sono segnalate anche opportunità di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo. Resta inoltre aggiornata la sezione dedicata ai percorsi formativi, con proposte per diplomati, disoccupati e adulti, oltre alle iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, rivolte a candidati di entrambi i sessi, sono consultabili quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, con possibilità di candidatura diretta tramite SPID. Per restare aggiornati è possibile seguire anche la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli centri.

Per informazioni e supporto, cittadini e imprese possono rivolgersi ai Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con apertura pomeridiana il martedì (15:00-16:30) e il giovedì su appuntamento.