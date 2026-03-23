Politica

Referendum, primi dati in provincia di Brindisi: il “No” avanti, trend in linea con Puglia e dati nazionali

lunedì 23 marzo 2026

Prosegue lo scrutinio del referendum sulla giustizia e anche nella provincia di Brindisi iniziano a delinearsi le prime indicazioni. I dati, ancora parziali e non ufficiali, mostrano un orientamento abbastanza chiaro: il “No” risulta in vantaggio nella maggior parte delle sezioni finora esaminate.

Una tendenza che, peraltro, si inserisce in un quadro più ampio. Le prime proiezioni nazionali indicano infatti il “No” avanti con percentuali superiori al 50%, mentre in Puglia il distacco appare ancora più marcato, con i contrari alla riforma oltre il 57%.

In questo contesto si collocano anche le rilevazioni provenienti da Brindisi città e da alcune sezioni della provincia. Nei seggi già scrutinati emergono margini spesso significativi a favore del “No”: nella sezione 77 si registrano 195 voti contrari contro 101 favorevoli, mentre nella sezione 15 il dato è di 198 “No” contro 120 “Sì”. Andamento analogo nella sezione 17 (226 a 192) e nella sezione 55, dove il divario si amplia con 277 contrari e 186 favorevoli.

Numeri simili anche in altri seggi, come la sezione 25 (311 “No” e 171 “Sì”) e la sezione 44 (285 contro 152), confermando una linea piuttosto omogenea in questa prima fase dello spoglio.

Si tratta, tuttavia, di un quadro ancora in evoluzione. Lo scrutinio è in corso e solo con l’arrivo dei dati ufficiali da tutte le sezioni sarà possibile avere un risultato definitivo. Resta però evidente, già da queste prime indicazioni, come anche nel territorio brindisino il “No” stia prevalendo in maniera piuttosto netta.

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