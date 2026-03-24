News Sindacati

Sanità, la FP CGIL Brindisi attacca la ASL: il segretario generale Luciano Quarta chiede le dimissioni del direttore generale

martedì 24 marzo 2026

Riceviamo e pubblichiamo

 

Sanità Brindisina: Il fallimento di una gestione che allontana Pazienti e Professionisti

I fatti accumulati nel tempo — nelle corsie degli ospedali, nelle aule dei tribunali, nei bilanci aziendali — hanno raggiunto una soglia che impone a chiunque abbia a cuore questa comunità di parlare con chiarezza e senza reticenze. Ogni affermazione contenuta in questa nota è documentata e verificabile.

Il dato più drammatico, quello che certifica il fallimento irreversibile di questa gestione, è che la ASL Brindisi ha perso ogni attrattività. Non sono solo i pazienti a fuggire verso altre province per vedersi garantito il diritto costituzionale alla cura — aggravando il già insostenibile fenomeno della mobilità passiva — sono gli stessi medici e operatori sanitari a scegliere consapevolmente di andare altrove. Un'azienda sanitaria che non riesce a trattenere le proprie professionalità è un'azienda che ha smesso di avere un futuro.

Questa emorragia di competenze aggrava un quadro già desolante, segnato da liste d'attesa che somigliano sempre più a dinieghi sistematici di prestazione sanitaria. È già inaccettabile che Brindisi resti la provincia più penalizzata dell'intera Puglia nel rapporto tra abitanti e posti letto — ma è ancora più grave che il Piano di Riordino Ospedaliero continui a essere un libro di promesse mai mantenute. I nuovi servizi non vengono attivati, i posti letto previsti non vengono aperti, il potenziamento della rete ospedaliera rimane un annuncio senza data. Una popolazione che paga le tasse e riceve in cambio silenzi, inefficienze e disservizi ha il diritto di pretendere spiegazioni e, soprattutto, responsabilità.

A coronare questo fallimento gestionale interviene il dato economico: un bilancio in passivo che, nel rapporto abitanti-spesa, risulta tra i peggiori della regione. Ma c'è un capitolo specifico di questa voragine finanziaria che non riguarda la complessità oggettiva del sistema sanitario — riguarda scelte precise e chi alla fine le paga. Nel corso degli anni l'ASL Brindisi ha perso una serie documentata di contenziosi giudiziari promossi dai propri lavoratori — cause per demansionamento, per diritti contrattuali negati, per condotte dichiarate illegittime dal Giudice del Lavoro — con un esborso complessivo di centinaia di migliaia di euro di denaro pubblico. Risorse sottratte alle cure, al personale, alle strutture e destinate invece a pagare sentenze che una gestione rispettosa delle norme avrebbe potuto evitare. A questi si aggiungono procedimenti ancora aperti, con esposizione finanziaria crescente che continuerà ad accumularsi se non cambia chi decide.

Una direzione che non garantisce i servizi, non attua i piani, accumula debiti e disperde denaro pubblico in condanne giudiziarie evitabili dimostra un'incapacità strategica e gestionale che non ammette ulteriori appelli, proroghe o giustificazioni.

Di fronte a questo catalogo documentato e inequivocabile, le dimissioni del vertice aziendale non rappresentano una richiesta sindacale. Rappresentano un passaggio ineludibile, dovuto ai cittadini che pagano le tasse e non ricevono i servizi che meritano; dovuto ai lavoratori che ogni giorno tengono in piedi questa azienda nonostante tutto; dovuto alle istituzioni regionali che hanno il diritto di pretendere risultati da chi governa la sanità pubblica con risorse pubbliche.

Chi vorrà difendere pubblicamente questo bilancio, ne assuma la responsabilità davanti alla comunità brindisina.

Brindisi non può più aspettare.

Il Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Luciano Quarta

 

Altri articoli
BrindisiSera
Prelievo multiorgano al Perrino di Brindisi: una donazione ridà speranza a più pazienti
24/03/2026
BRINDISI – Un gesto di straordinaria generosità ha reso possibile, nella notte appena trascorsa, un importante prelievo multiorgano ...
San VitoSera
Interventi sulla rete idrica a San Vito dei Normanni: sospensione dell’acqua il 27 marzo
24/03/2026
Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico nell’abitato di San Vito dei Normanni. ...
BrindisiSera
Nave Garibaldi, Cesareo: “Fermare la cessione e restituire alla città una visione ambiziosa di sviluppo”.
24/03/2026
Il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, torna ancora sul tema della Nave Garibaldi, ribadendo con ...
BrindisiSera
Garibaldi museo, ma la CISL incalza: «Subito sostegno alla vertenza Difesa per Taranto e Brindisi»
24/03/2026
NAVE GARIBALDI NON SOLO MUSEO: ORA LA REGIONE SOSTENGA LA VERTENZA DIFESA PER TARANTO E BRINDISI «Accogliamo con estremo favore ...
BrindisiSera
COBAS ALL’ATTACCO: “SALARI DA 6 EURO, È CAPORALATO” — PRONTA DENUNCIA CONTRO REGIONE PUGLIA, COLSER E MERIDIONALE SERVIZI
24/03/2026
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO "Il Sindacato Cobas  denuncerà nelle prossime ore la Regione Puglia per “Caporalato” unitamente ...
OstuniSera
Ostuni, riqualificazione Viale Pola e aree contermini: individuato il progetto vincitore del concorso di idee
24/03/2026
Il Comune di Ostuni compie un nuovo passo nel percorso di rigenerazione urbana dell’area di Viale Pola, del campo sportivo e delle aree ...
cultura
“Non ci credo”, presentato a Fasano il libro su Vito Ditano
Domenica 22 marzo alla Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” si è svolta la presentazione ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce