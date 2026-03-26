Politica

Raccordo aeroporto-stazione, Pagliaro attacca: “Fondi forse salvi, ma l’opera quando?”

giovedì 26 marzo 2026

Collegamento aeroporto-stazione, fondi PNRR forse salvi. Ma l’opera resta un’incognita

Si possono forse salvare i 60 milioni di euro del PNRR destinati al collegamento ferroviario tra Aeroporto del Salento e stazione di Brindisi, ma l’opera continua a restare avvolta nell’incertezza. È questo, in sintesi, il quadro emerso dopo l’audizione in Commissione Trasporti dei vertici RFI, richiamata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro.

“Forse si riusciranno a salvare i 60 milioni di euro di fondi PNRR stanziati per collegare l’Aeroporto del Salento con la stazione ferroviaria di Brindisi, ma chissà quando vedremo l’opera realizzata. È questo il succo dell’audizione di oggi in Commissione Trasporti dei vertici RFI, chiamati a dare spiegazioni sullo stallo dei lavori, consegnati a ottobre 2024 ma di fatto mai partiti, se non per le bonifiche preliminari da ordigni bellici”.

Secondo quanto riferito, i ritardi sarebbero legati a un appalto segnato da diversi passaggi e criticità societarie, dalla rescissione del contratto con ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture fino al subentro di un nuovo soggetto esecutore.

“Colpa di un appalto a dir poco travagliato: prima la ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture, il cui contratto è stato rescisso già a dicembre 2024 per gravi inadempienze, poi la Manelli di Monopoli (in raggruppamento temporaneo d’impresa con Progin e Ambiente Risorse Territorio), anch’essa in crisi finanziaria, che ha fittato un ramo d’azienda alla CMC, e infine il subentro dell’Alpha Costruzioni, impresa edile al suo primo appalto ferroviario”.

Il punto centrale riguarda però la tenuta del finanziamento PNRR. Secondo quanto emerso, le risorse potrebbero essere mantenute perché il progetto brindisino rientra in un obiettivo più ampio nazionale di RFI.

“I finanziamenti potranno essere salvi – ha spiegato RFI – grazie al fatto che i 10,2 chilometri totali del collegamento aeroporto-stazione di Brindisi e delle due bretelle rientrano nel target complessivo della misura 1.10. Quindi, detto in soldoni, basterà aver avviato l’opera entro fine giugno prossimo, perché i chilometri mancanti saranno compensati da quelli in esubero completati in altri cantieri RFI della stessa misura”.

Un passaggio che, di fatto, lascia aperta la possibilità di salvare i fondi anche senza vedere completata l’infrastruttura in tempi brevi.

“Quanto però ai tempi di realizzazione del raccordo, imprescindibile per sottrarre l’Aeroporto del Salento all’isolamento attuale, l’orizzonte temporale è un punto interrogativo”.

Da qui la critica politica e amministrativa sulla gestione complessiva della vicenda.

“Non resta quindi che incrociare le dita e sperare che non fallisca anche l’ultima ditta aggiudicataria, ma rimane la grande amarezza per un traguardo che inseguiamo da vent’anni e che slitta ancora, mentre l’aeroporto di Bari è collegato alla stazione già da tredici anni, e rimane lo sconcerto per un sistema di bandi pubblici che di fatto non garantisce la solidità finanziaria delle imprese a cui vengono affidati i lavori”.

Pagliaro assicura infine che continuerà a seguire il dossier.

“Di sicuro noi continueremo ad incalzare RFI e a seguire questa vicenda paradossale”.

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