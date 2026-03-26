Hollywood sceglie Torre Guaceto: spiagge chiuse per il film di Mel Gibson

Torre Guaceto si prepara a trasformarsi in un set internazionale. La riserva naturale tra Carovigno e Brindisi sarà infatti una delle location del nuovo film diretto da Mel Gibson, sequel de The Passion of the Christ, e l’arrivo della produzione ha già comportato i primi provvedimenti temporanei per consentire lo svolgimento delle riprese.

Le aree interessate sono tra le più suggestive dell’intero litorale: il tratto che va dal promontorio di Punta Penna Grossa fino al chiaro d’acqua al centro della spiaggia omonima e la zona del promontorio della torre aragonese. Proprio qui saranno girate alcune sequenze del kolossal internazionale, in un contesto naturalistico che, per alcuni giorni, sarà sottratto alla normale fruizione del pubblico.

La scelta di Riserva Naturale Torre Guaceto non è casuale. Secondo quanto emerso da più fonti, la produzione ha individuato l’area brindisina per il suo paesaggio incontaminato, la forte identità mediterranea e la capacità di restituire un impatto visivo compatibile con l’ambientazione storica del film. L’obiettivo è quello di utilizzare scorci naturali di grande forza scenica per alcune delle sequenze più evocative della nuova opera cinematografica.

Attorno al progetto si è già mosso anche il livello istituzionale. Nei mesi scorsi, infatti, in Prefettura a Brindisi si era tenuto un confronto operativo con rappresentanti delle forze dell’ordine, amministrazioni locali e produzione, proprio per definire gli aspetti organizzativi, logistici e di sicurezza legati all’arrivo della troupe. Un passaggio che oggi trova piena coerenza con le limitazioni temporanee disposte nell’area della riserva.

Il nuovo film di Gibson, indicato da diverse testate come The Resurrection of the Christ, riporterà dunque il grande cinema tra la Puglia e il Sud Italia, con Torre Guaceto destinata a ritagliarsi un ruolo di primo piano accanto ad altre location già coinvolte nella produzione. Per il territorio brindisino si tratta di una vetrina di enorme richiamo internazionale, anche se nell’immediato il prezzo da pagare sarà una temporanea compressione dell’accesso in uno dei tratti di costa più amati dell’estate brindisina.

Il fascino di Hollywood, insomma, sbarca davvero sulla costa adriatica brindisina. E per qualche giorno, tra dune, macchia mediterranea e mare cristallino, Torre Guaceto smetterà di essere soltanto una cartolina naturalistica per diventare un frammento di cinema mondiale.