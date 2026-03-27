Sport

Brindisi si fa in due per la ginnastica: sabato e domenica le fasi regionali di ritmica e artistica CSI

venerdì 27 marzo 2026

BRINDISI – La grande ginnastica targata CSI sbarca nel capoluogo adriatico. Brindisi si conferma protagonista della scena sportiva con un doppio, prestigioso appuntamento organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI), che vedrà centinaia di atleti ed atlete sfidarsi tra eleganza, tecnica e agonismo.

Nell'anno di "Puglia 2026 – Regione Europea dello Sport", la città ospiterà due manifestazioni di rilievo regionale, patrocinate dalla Città di Brindisi, con il prezioso supporto di partner come Enel nell’ambito del progetto “Insieme per lo Sport nella Città di Brindisi”.

Al Pala Pentassuglia il fascino della Ritmica

Il weekend del 28 e 29 marzo 2026 sarà dedicato alla disciplina dei piccoli attrezzi. Il Pala Pentassuglia (Strada Masseriola) farà da cornice alla Fase Regionale del 20° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica. Un evento cruciale che vedrà 400 ginnaste del territorio pugliese contendersi il pass per le fasi nazionali, dando prova di coordinazione e armonia con nastro, palla, cerchio, clavette e fune.

 

Alla Palestra "La Rosa" l'Adrenalina dell'Artistica.

Parallelamente, il cuore della ginnastica artistica batterà presso la storica Palestra "La Rosa" (Via G. Pellizza da Volpedo, 3). Domenica 29 marzo 2026, si terranno le gare della fase territoriale del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica, valide per l’accesso alla fase nazionale. 150 atleti si misureranno con i grandi attrezzi, in un mix di forza esplosiva e precisione acrobatica che promette di entusiasmare il pubblico.

La sinergia tra i comitati territoriali, coordinati dal CSI Puglia, ha permesso di portare in città eventi che vanno oltre la semplice competizione. Si tratta di momenti di aggregazione che celebrano i valori della crescita, del rispetto e dell'inclusione attraverso la pratica sportiva.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, screening cardiologico gratuito in piazza: fino al 29 marzo visite sul jumbo truck della Banca del Cuore
27/03/2026
Questa mattina il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio ha visitato il jumbo truck della Banca del Cuore che sosterà in ...
BrindisiSera
Raccolta rifiuti a Brindisi, Confcommercio e Confesercenti: “Bene regole più chiare, servizi efficienti e confronto con le imprese”
27/03/2026
I rappresentanti di Confcommercio e di Confercenti hanno partecipato ad un incontro sui sistemi di raccolta dei rifiuti promosso dagli Assessori ...
BrindisiSera
“Verso Il Maggio dei Libri 2026”: la Biblioteca del Vicolo promuove un tavolo di confronto per la rete culturale cittadina
27/03/2026
La Biblioteca del Vicolo, presidio attivo del Patto per la Lettura della città di Brindisi, promuove un incontro pubblico rivolto a tutte le ...
BrindisiSera
Aeroporto di Brindisi, svolta parcheggi: in arrivo 609 nuovi posti auto per lo scalo del futuro
27/03/2026
L’aeroporto del Salento si prepara a cambiare volto anche a terra. Mentre cresce il numero di passeggeri e aumentano i collegamenti, per lo ...
Mesagne
Mesagne, furti e occupazione abusiva: minore collocato in comunità su disposizione del Tribunale
26/03/2026
Un minorenne di Mesagne è stato raggiunto da una misura cautelare del collocamento in comunità, eseguita dalla Polizia di Stato nella ...
BrindisiSera
Hollywood sceglie Torre Guaceto: spiagge chiuse per il film di Mel Gibson
26/03/2026
Hollywood sceglie Torre Guaceto: spiagge chiuse per il film di Mel GibsonTorre Guaceto si prepara a trasformarsi in un set internazionale. La riserva ...
cultura
“Verso Il Maggio dei Libri 2026”: la Biblioteca del Vicolo promuove un tavolo di confronto per la rete culturale cittadina
La Biblioteca del Vicolo, presidio attivo del Patto per la Lettura della città di Brindisi, promuove un incontro ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce