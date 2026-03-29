Brindisi, il caso Euroapi arriva in Consiglio comunale: chiesto un confronto urgente sul futuro dello stabilimento

La crisi che ruota attorno al sito industriale Euroapi di Brindisi entra ufficialmente nell’agenda politica cittadina. La vicenda dello stabilimento del gruppo Sanofi sarà infatti al centro del Consiglio comunale convocato per il prossimo 2 aprile, dopo la presentazione di un ordine del giorno urgente da parte del gruppo del Partito Democratico insieme ai consiglieri di Impegno per Brindisi, Movimento 5 Stelle e Attiva Brindisi.

L’iniziativa punta ad accendere i riflettori su una situazione che, da settimane, alimenta timori e interrogativi tra lavoratori, famiglie e comparto produttivo locale. Al centro delle preoccupazioni c’è il futuro del polo industriale brindisino, considerato un presidio importante sotto il profilo occupazionale e produttivo.

Nel documento depositato in aula si fa riferimento a segnali ritenuti preoccupanti: riduzione delle commesse, rallentamenti nelle attività e fermate produttive che, secondo i firmatari, rischiano di aprire la strada a un progressivo ridimensionamento del sito. Uno scenario che, se confermato, potrebbe avere effetti pesanti non solo sui dipendenti diretti, ma anche su tutto l’indotto che ruota attorno allo stabilimento.

L’obiettivo dell’ordine del giorno è duplice: da un lato ottenere maggiore chiarezza sul percorso che riguarda il futuro dell’impianto, dall’altro sollecitare un’iniziativa istituzionale forte da parte dell’amministrazione comunale. Ai vertici di Palazzo di Città viene chiesto di farsi parte attiva nei confronti del Governo e della Regione Puglia, per aprire un confronto che possa offrire garanzie concrete sulla continuità produttiva e sulla tutela dei posti di lavoro.

La vertenza Euroapi si inserisce in un quadro più ampio di fragilità industriale che continua a pesare su Brindisi, città che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una lunga serie di incertezze legate ai grandi insediamenti produttivi. Proprio per questo, il passaggio in Consiglio comunale assume un valore politico rilevante: non solo una presa d’atto della criticità, ma anche il tentativo di costruire una risposta istituzionale condivisa davanti a una vicenda che coinvolge il tessuto economico e sociale del territorio.

Il dibattito atteso in aula potrebbe rappresentare un primo banco di prova per capire quali margini reali esistano per difendere uno stabilimento che, oggi più che mai, viene percepito come uno snodo delicato per il futuro occupazionale di Brindisi.