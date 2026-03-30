Pasqua e Pasquetta al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, il Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi aprirà al pubblico con uno speciale programma di visite guidate, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino uno dei complessi monumentali più significativi e affascinanti del territorio brindisino.

Le visite, della durata di circa un’ora, accompagneranno i partecipanti in un percorso completo all’interno del Castello, alla scoperta delle sue peculiarità storiche, architettoniche e monumentali, con particolare attenzione ai più recenti interventi di restauro, che stanno restituendo al sito nuova leggibilità e piena fruibilità.

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare sarà inoltre visitabile tutti i giorni tramite visita guidata, a conferma di una proposta culturale stabile e continuativa, pensata per cittadini, turisti e appassionati di storia e patrimonio.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, diretta dall’arch. Antonio Zunno, e l’Associazione Le Colonne di Brindisi, presieduta dalla dott.ssa Anna Cinti. Una sinergia che rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale e territoriale finalizzata alla tutela, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.

Tutte le informazioni relative a orari, modalità di prenotazione, costi, sistemi di pagamento e FAQ sono disponibili sul sito ufficiale www.pastpuglia.it e sull’app Past Puglia.

Il Castello Alfonsino si conferma così un luogo di cultura viva e condivisa, capace di coniugare tutela, ricerca e accessibilità, offrendo al pubblico un’esperienza di visita di grande valore in uno scenario di straordinaria importanza storica.

Prenotazione obbligatoria.

ETS Le Colonne

Arte antica e contemporanea – Gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali