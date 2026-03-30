Lavoro, Brindisi accelera: 329 posti disponibili e torna l’Ostuni Job Day

Il mercato del lavoro brindisino torna a muoversi con numeri significativi e nuove occasioni di incontro tra imprese e candidati. È questo il quadro che emerge dal 12° Report 2026 dell’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa una settimana particolarmente dinamica sul fronte occupazionale: 117 annunci attivi pubblicati sul portale regionale LavoroXTe, per un totale di 329 figure professionali ricercate nei diversi comparti produttivi della provincia.

Accanto ai dati, torna anche uno degli appuntamenti più attesi per chi è in cerca di un’occupazione o vuole costruire nuove opportunità professionali: giovedì 2 aprile 2026 si terrà infatti la nuova edizione dell’Ostuni Job Day, in programma presso la Biblioteca Comunale “F. Trinchera Senior”, in via Dottore Francesco Rodio, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17.

L’iniziativa, rilanciata dopo il riscontro positivo dello scorso anno, è promossa dal Comune di Ostuni in collaborazione con ARPAL Puglia, AKA Srl, Aforis Impresa Sociale, Il Filo di Arianna Soc. Coop. Sociale, Consorzio Intese, Università di Foggia e Heaven APS, nell’ambito del progetto “JobOstuni – Punti Cardinali for Work”. L’obiettivo è chiaro: favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in contatto aziende, giovani, persone in cerca di occupazione e cittadini interessati a nuove prospettive professionali.

Nel corso della giornata, le imprese partecipanti potranno presentare la propria attività, raccogliere curriculum e incontrare potenziali candidati. Per chi cerca lavoro, invece, sarà un’occasione concreta per conoscere da vicino le opportunità presenti sul territorio e confrontarsi direttamente con le realtà produttive locali.

Turismo e ristorazione trainano il mercato

A guidare la domanda di lavoro, anche questa settimana, è il comparto turismo e ristorazione, che da solo concentra 183 figure ricercate, confermandosi il settore più vivace dell’intero report.

Alle sue spalle si colloca il settore socio-sanitario, con 56 posizioni aperte, seguito dal comparto servizi, che registra 22 figure richieste, e dal settore commercio, con 17 opportunità disponibili.

Numeri più contenuti ma comunque rilevanti arrivano poi da altri ambiti produttivi: il settore metalmeccanico cerca 14 lavoratori, mentre l’edilizia offre sei posti. Seguono logistica e artigianato, entrambi con cinque figure richieste, quindi il comparto industria, con quattro opportunità.

Tre le posizioni aperte rispettivamente nei settori trasporti e impiantistica elettrica, mentre il comparto contabile e quello amministrativo registrano due figure ricercate ciascuno. Chiudono il quadro i settori termoidraulico, nautico, tecnico, ingegneristico, immobiliare e alimentare, con una figura richiesta per ciascun ambito.

Nel report è presente inoltre un’opportunità riservata agli iscritti alle categorie protette, ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/99.

Opportunità anche all’estero e percorsi formativi

Il report settimanale non si limita alle sole offerte locali. Tra le opportunità segnalate figurano anche proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES, il circuito europeo che sostiene la mobilità professionale tra i Paesi dell’Unione.

Resta inoltre aggiornata la sezione dedicata alla formazione, con corsi rivolti a diplomati, disoccupati e adulti, comprese le opportunità dei corsi serali e i percorsi legati ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte, rivolte indistintamente a uomini e donne, vengono pubblicate ogni giorno sul portale “LavoroXTe Puglia”, dove è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

Dove trovare informazioni

Per rimanere aggiornati su annunci, selezioni e appuntamenti legati all’orientamento e alla ricerca attiva del lavoro, ARPAL Puglia invita a consultare con costanza la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

Per assistenza, chiarimenti o supporto nella candidatura, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi, presenti a Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni.

Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30, mentre il giovedì pomeriggio l’accesso è previsto su appuntamento.

Se vuoi, posso anche prepararti:

una versione più “da testata online”, più forte e cliccabile;

una versione più istituzionale;

oppure titolo + occhiello + sommario pronti per la pubblicazione.