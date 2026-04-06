Brindisi, violenza senza tregua: rissa e accoltellamento vicino alla stazione, fermati due uomini

L’area della stazione ferroviaria di Brindisi torna al centro della cronaca con un nuovo episodio di violenza che alimenta un clima di crescente tensione tra residenti e pendolari.

La serata del 4 aprile si è trasformata in un incubo: una rissa scoppiata nei pressi dello scalo ferroviario è degenerata rapidamente, fino a sfociare – secondo le prime informazioni – in un accoltellamento. Un uomo è rimasto ferito, mentre la scena, avvenuta in una zona già segnalata per episodi analoghi, ha richiamato l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi giorni, infatti, la stessa area era già stata teatro di altri interventi per disordini e liti violente. Una sequenza ravvicinata di episodi che ora preoccupa seriamente chi vive o frequenta quotidianamente quella zona strategica della città.

Le indagini sono scattate subito. In poche ore gli inquirenti hanno individuato e fermato due persone, entrambe di nazionalità straniera, ritenute coinvolte nella vicenda. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità.

Intanto cresce il senso di insicurezza. La stazione, punto nevralgico per studenti, lavoratori e turisti, si conferma sempre più spesso scenario di tensioni e violenze. E torna con forza il tema della sicurezza urbana: controlli, presidio del territorio e prevenzione diventano ora parole chiave in un dibattito che si riaccende con urgenza.

La città osserva e chiede risposte. Perché episodi come questo non possono diventare normalità.