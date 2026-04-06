Aeroporto del Salento, Vasile chiarisce sul carburante: “Nessun rischio per i voli”

Caos e rassicurazioni si intrecciano nel giro di poche ore all’aeroporto del Salento di Brindisi, dove i bollettini aeronautici avevano segnalato l’assenza di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda mattinata del 7 aprile. Una comunicazione che ha immediatamente acceso l’allarme tra operatori e passeggeri, prospettando possibili disagi nella gestione dei voli.

Secondo i Notam diffusi nelle ultime ore, nello scalo brindisino il carburante Jet A-1 non sarebbe disponibile per i voli ordinari, con la conseguente necessità per le compagnie di pianificare i rifornimenti negli aeroporti di partenza. Resterebbero garantite soltanto quantità limitate destinate a voli di Stato, missioni di soccorso e trasporti sanitari.

Ma nel pieno della diffusione della notizia è arrivata la presa di posizione ufficiale di Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che ha ridimensionato il quadro parlando apertamente di assenza di emergenze.

“Al momento non c’è alcuna criticità per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi, e non c’è alcun motivo per creare allarmismi”, ha dichiarato Vasile, spiegando che le forniture proseguono regolarmente e che non esiste un rischio imminente di carenza.

Secondo il presidente, quanto accaduto sarebbe legato a un effetto a catena provocato da problemi registrati in altri aeroporti italiani. In particolare, diversi aeromobili provenienti da scali come Milano, Bologna e Venezia avrebbero effettuato rifornimento proprio a Brindisi, incidendo temporaneamente sulle scorte disponibili.

Una situazione, però, definita transitoria, con il carburante che – sempre secondo Aeroporti di Puglia – dovrebbe essere ripristinato già nella mattinata successiva.

Resta quindi un evidente cortocircuito comunicativo: da un lato i Notam che fotografano una criticità operativa reale, dall’altro la gestione interna che parla di normalità e invita a evitare allarmismi. Nel mezzo, compagnie aeree e passeggeri chiamati a fare i conti con una situazione in evoluzione.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si sia trattato solo di un momentaneo squilibrio logistico o di un segnale più ampio legato alle tensioni sulla catena di approvvigionamento del carburante aereo in diversi scali italiani.