Attualità

Aeroporto del Salento, Vasile chiarisce sul carburante: “Nessun rischio per i voli”

lunedì 6 aprile 2026

Caos e rassicurazioni si intrecciano nel giro di poche ore all’aeroporto del Salento di Brindisi, dove i bollettini aeronautici avevano segnalato l’assenza di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda mattinata del 7 aprile. Una comunicazione che ha immediatamente acceso l’allarme tra operatori e passeggeri, prospettando possibili disagi nella gestione dei voli.

Secondo i Notam diffusi nelle ultime ore, nello scalo brindisino il carburante Jet A-1 non sarebbe disponibile per i voli ordinari, con la conseguente necessità per le compagnie di pianificare i rifornimenti negli aeroporti di partenza. Resterebbero garantite soltanto quantità limitate destinate a voli di Stato, missioni di soccorso e trasporti sanitari.

Ma nel pieno della diffusione della notizia è arrivata la presa di posizione ufficiale di Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che ha ridimensionato il quadro parlando apertamente di assenza di emergenze.

“Al momento non c’è alcuna criticità per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi, e non c’è alcun motivo per creare allarmismi”, ha dichiarato Vasile, spiegando che le forniture proseguono regolarmente e che non esiste un rischio imminente di carenza.

Secondo il presidente, quanto accaduto sarebbe legato a un effetto a catena provocato da problemi registrati in altri aeroporti italiani. In particolare, diversi aeromobili provenienti da scali come Milano, Bologna e Venezia avrebbero effettuato rifornimento proprio a Brindisi, incidendo temporaneamente sulle scorte disponibili.

Una situazione, però, definita transitoria, con il carburante che – sempre secondo Aeroporti di Puglia – dovrebbe essere ripristinato già nella mattinata successiva.

Resta quindi un evidente cortocircuito comunicativo: da un lato i Notam che fotografano una criticità operativa reale, dall’altro la gestione interna che parla di normalità e invita a evitare allarmismi. Nel mezzo, compagnie aeree e passeggeri chiamati a fare i conti con una situazione in evoluzione.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si sia trattato solo di un momentaneo squilibrio logistico o di un segnale più ampio legato alle tensioni sulla catena di approvvigionamento del carburante aereo in diversi scali italiani.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, violenza senza tregua: rissa e accoltellamento vicino alla stazione, fermati due uomini
06/04/2026
L’area della stazione ferroviaria di Brindisi torna al centro della cronaca con un nuovo episodio di violenza che alimenta un clima di ...
BrindisiSera
Villa Ferrero rinasce: un milione di euro per restituire alla città di Brindisi un bene confiscato
06/04/2026
Un immobile simbolo del potere criminale pronto a cambiare volto per diventare uno spazio al servizio della collettività. A Brindisi prende ...
BrindisiSera
Brindisi, manutenzione strade: chiusure e deviazioni tra via Fornari e corso Roma
05/04/2026
Settimana di interventi sulla viabilità nel centro di Brindisi, dove il Comune ha disposto una serie di lavori di manutenzione che ...
BrindisiSera
Brindisi, la Cassazione mette fine al caso Barretta: accuse infondate dopo 14 anni di processo
05/04/2026
Si chiude definitivamente una delle vicende giudiziarie più lunghe e complesse degli ultimi anni nel territorio brindisino. La Corte di ...
BrindisiSera
La Valtur Brindisi soffre, resiste e piazza il colpo: Livorno ko , per un punto, al fotofinish
05/04/2026
Una vittoria pesantissima, arrivata con il fiato sospeso fino all’ultimo possesso. La Valtur Brindisi supera Livorno 76-75 al termine di una ...
BrindisiSera
Mobilità sostenibile, Brindisi capofila del progetto europeo PARSMO
04/04/2026
Brindisi si conferma protagonista nelle politiche europee per la mobilità sostenibile. Il Comune è infatti capofila del progetto PARSMO ...
cultura
Brindisi, Claudia Mencaroni ospite della libreria Pupilla: un incontro tra poesia, voce e scrittura
Come si intrecciano la poesia con la voce, la pratica quotidiana, la vocazione con i giorni...Ce lo racconta l'autrice ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce