Brindisi, 81 offerte di lavoro attive: richieste 265 figure, boom nel turismo

BRINDISI – Sono 81 le offerte di lavoro attive nella settimana dal 7 al 13 aprile 2026 nella provincia di Brindisi, per un totale di 265 figure professionali ricercate. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del report “LavoroXte” diffuso da Arpal Puglia attraverso i Centri per l’impiego del territorio.

Il dato più rilevante riguarda il comparto del turismo e della ristorazione, che da solo concentra 81 posizioni aperte, confermandosi il settore trainante in vista della stagione primaverile ed estiva. A seguire si colloca la rete Eures, con 50 opportunità di lavoro all’estero, mentre il comparto edilizia, logistica e trasporti registra 26 profili ricercati.

Numeri più contenuti ma comunque significativi anche per il settore agricolo, industriale e metalmeccanico, che conta 25 posizioni aperte, e per il commercio e i servizi – tra cui ambito alimentare, amministrativo, contabile e artigianale – con 21 opportunità disponibili.

Sul fronte delle categorie specifiche, si segnalano inoltre 3 posizioni riservate alle assunzioni ai sensi della legge 68/99 (articoli 1 e 18), mentre il settore sanitario e dei servizi alla persona registra 2 offerte.

Il report settimanale rappresenta uno strumento di riferimento per chi è alla ricerca di un impiego, offrendo una panoramica aggiornata delle opportunità presenti sul territorio e nei canali europei. Le candidature possono essere presentate attraverso i Centri per l’impiego o consultando il report completo messo a disposizione da Arpal Puglia.

Un quadro che conferma una domanda di lavoro in crescita, trainata in particolare dai settori stagionali e dai servizi, con prospettive di ulteriore incremento nelle prossime settimane.