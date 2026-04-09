1000 Miglia Experience Italy, domani 10 aprile tappa a Brindisi: auto storiche tra Castello Svevo, Colonne Romane e Scalinata Virgiliana

Brindisi si prepara ad accogliere uno degli eventi automobilistici più affascinanti e iconici del panorama internazionale. Domani, venerdì 10 aprile, la città sarà infatti tra le protagoniste della 1000 Miglia Experience Italy, la manifestazione che per la prima volta si svolge interamente in Puglia e che porterà nel cuore del territorio alcune delle vetture più prestigiose del motorismo storico e contemporaneo.

L’appuntamento si inserisce in un itinerario di oltre 630 chilometri, articolato in tre giornate, con 54 equipaggi provenienti da 11 nazioni. Un evento che unisce sport, eleganza, turismo e promozione del territorio, toccando alcune delle località più suggestive della regione, da Bari a Taranto, passando per Ostuni, Brindisi, Lecce, Otranto e Santa Maria di Leuca.

La tappa di domani vedrà Brindisi al centro della scena. Dopo il passaggio nella “Città Bianca” di Ostuni, i partecipanti raggiungeranno il capoluogo adriatico per il pranzo all’interno del Castello Svevo, sede del Comando della Brigata San Marco, dove la prima vettura è attesa intorno alle ore 13. Successivamente, gli equipaggi riprenderanno il percorso con un controllo timbro previsto alle Colonne Romane alle 14.05, in uno dei punti simbolo della città.

Sarà soprattutto l’area della Scalinata Virgiliana a trasformarsi in una vera e propria passerella a cielo aperto per gli appassionati e i curiosi, che potranno ammirare da vicino auto leggendarie capaci di raccontare quasi un secolo di storia dell’automobilismo. Un’occasione rara per vedere sfilare veri e propri capolavori su quattro ruote in una delle cornici più affascinanti di Brindisi.

Tra i modelli più attesi spicca l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1930, la vettura più “anziana” in gara, affiancata da autentiche icone come la Aston Martin Le Mans del 1934 e la Singer Le Mans Special Speed del 1935. Grande spazio anche al fascino del Cavallino Rampante, con una forte presenza di Ferrari, dalle intramontabili 275 GTB, Dino 246 GT e Testarossa, fino alle più moderne 488 Pista e SF90 Spider.

Non mancherà nemmeno il fascino tedesco di Porsche, presente con una ricca varietà di modelli che attraversano epoche e stili, comprese le eleganti 356 Speedster e le varie evoluzioni della celebre 911. Tra le vetture più rare e raffinate, occhi puntati anche su una Lancia Flaminia Super Sport Zagato del 1964, tra gli esemplari più eleganti dell’intera manifestazione.

Per Brindisi si tratta di una vetrina di prestigio, capace di coniugare il fascino della grande tradizione automobilistica con la valorizzazione del patrimonio storico e monumentale cittadino. L’arrivo della 1000 Miglia Experience Italy rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica, con immagini e scenari destinati a rilanciare il volto della città ben oltre i confini regionali.

Dopo il passaggio brindisino, la carovana proseguirà alla volta di Lecce e poi del Capo di Leuca, per dirigersi successivamente verso Taranto. La manifestazione si concluderà domenica 12 aprile con una tappa finale a Grottaglie, tra le botteghe e il fascino del celebre Quartiere delle Ceramiche.