Concorso Carabinieri, prova scritta al via anche in Puglia: Bari tra le sedi per oltre 3mila allievi

Prende ufficialmente il via anche in Puglia una delle fasi più attese del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. È stata infatti fissata a partire dal 20 aprile 2026 la prova scritta di selezione, prevista dall’articolo 8 del bando.

La selezione si svolgerà in modalità decentrata su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo diverse città tra cui anche Bari, unica sede individuata per la Puglia. Le altre prove si terranno a Roma, Padova, Catania e Santa Maria Capua Vetere, con l’assegnazione dei candidati in base alla regione di residenza indicata nella domanda.

Per quanto riguarda le modalità operative, i candidati dovranno consultare il sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri per conoscere tutti i dettagli relativi alla propria convocazione. A partire indicativamente dal 10 aprile 2026 sarà infatti possibile verificare sede, data e orario della prova accedendo alla sezione dedicata al concorso e inserendo i dati richiesti presenti nella domanda di partecipazione.

Un passaggio fondamentale per migliaia di aspiranti allievi Carabinieri, che si preparano ad affrontare una delle selezioni più importanti per l’ingresso nelle Forze dell’ordine.