Casa dell’ammiraglio – Confesercenti: “I fatti reali smentiscono la narrazione del “degrado”- La risposta al Consigliere Quarta.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Negli ultimi giorni si è tentato di accostare la vicenda della Casa dell’Ammiraglio al dibattito sulla proposta di trasferire la movida dal centro cittadino al Parco del Cillarese. Si tratta di due questioni completamente distinte, che non presentano alcun legame né sul piano amministrativo né su quello sostanziale. Confesercenti, nel manifestare la propria contrarietà allo spostamento della movida, ha semplicemente esercitato il proprio ruolo: rappresentare e tutelare gli esercenti, le imprese e i lavoratori che operano nel centro cittadino, garantendo servizi essenziali alla comunità, ai visitatori e ai turisti. Una posizione espressa in modo trasparente, legittimo e pienamente coerente con la missione dell’associazione.

È quindi necessario riportare i fatti relativi alla Casa dell’Ammiraglio, evitando sovrapposizioni narrative che nulla hanno a che vedere con la realtà. L’area è regolarmente concessa a Confesercenti, che ne è responsabile e custode. I lavori in corso riguardano la messa in sicurezza della recinzione, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e come autorizzato dalla CILA prot. 6010 dell’11/11/2025. Il cantiere non è mai stato abbandonato: la nuova recinzione in tufo è in corso di realizzazione, il materiale di risulta è accatastato all’interno dell’area privata e il conferimento in discarica è stato rinviato a causa delle allerte meteo gialle e arancioni dei giorni precedenti e delle festività pasquali, che hanno comportato la sospensione temporanea di molte attività, comprese le scuole. La segnaletica di sicurezza è regolarmente esposta, come previsto dalla normativa. Le fotografie circolate sui media ritraggono esattamente questo: un cantiere in corso, chiuso per festività e dopo giorni di maltempo.

Nonostante ciò, il consigliere comunale Roberto Quarta ha fatto ingresso all’interno dell’area di cantiere, oltrepassando un divieto chiaramente visibile. Un divieto valido per tutti i cittadini e che, a maggior ragione, dovrebbe essere ben noto a chi ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Ambiente e Parchi.

Successivamente, come riportato dalla stampa locale, è stata svolta una riunione della Commissione Ambiente direttamente sul posto. Secondo quanto emerge dagli articoli pubblicati, tale riunione sarebbe avvenuta senza il prescritto iter procedurale, senza la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio comunale e senza la presenza del concessionario dell’area, unico soggetto legittimato ad autorizzare l’accesso al cantiere. I componenti della Commissione, coinvolti in una situazione non conforme alle procedure, si sono così ritrovati — del tutto inconsapevoli — in un contesto che avrebbe richiesto ben altre cautele istituzionali.

Durante la visita sono state scattate fotografie e realizzati video all’interno dell’area interdetta, successivamente diffusi sui media e sui social. Le immagini, di per sé, ritraggono semplicemente un cantiere in corso. È stata la narrazione che le ha accompagnate ad attribuire a normali materiali di lavoro e a una temporanea sospensione delle attività significati del tutto fuorvianti. La diffusione di tali contenuti, senza alcuna preventiva richiesta di chiarimento o verifica, ha contribuito a generare un pregiudizio all’immagine di Confesercenti e del suo legale rappresentante.

La successione degli eventi, avvenuta immediatamente dopo la nostra pubblica contrarietà alla proposta di spostare la movida dal centro al Cillarese, e l’utilizzo del proprio ruolo istituzionale per costruire un caso inesistente attorno a un cantiere regolare, hanno prodotto un effetto evidente: mettere Confesercenti in una posizione di difficoltà attraverso una rappresentazione distorta dei fatti. È un modo di procedere che, pur senza entrare nel merito delle intenzioni personali, risulta improprio rispetto alla funzione istituzionale ricoperta. Confesercenti ritiene che un cantiere regolare non possa essere trasformato in strumento di pressione o in terreno di scontro estraneo all’interesse pubblico.

Per tali ragioni, il legale rappresentante dell’associazione si riserva di inoltrare formale querela nei confronti del consigliere comunale Roberto Quarta, affinché le autorità competenti possano valutare se l’ingresso all’interno dell’area di cantiere — avvenuto oltre un divieto chiaramente esposto e senza la presenza né l’autorizzazione del concessionario — sia stato conforme alle prerogative del ruolo istituzionale ricoperto, e se la successiva diffusione pubblica di immagini, video e informazioni accompagnate da una narrazione fuorviante abbia prodotto un pregiudizio all’immagine di Confesercenti e del suo legale rappresentante. Non si tratta di una risposta politica, ma di un atto dovuto a tutela della sicurezza, della legalità, della correttezza istituzionale e della reputazione dell’associazione. Confesercenti continuerà a operare con trasparenza e responsabilità, nel pieno rispetto delle regole e con l’obiettivo di tutelare gli esercenti, le imprese e i lavoratori del territorio, garantendo un confronto istituzionale fondato su fatti verificabili e procedure corrette.

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LA RISPOSTA AL CONSIGLIERE ROBERTO QUARTA

Casa dell’Ammiraglio. Confesercenti: i controlli si esercitano nel rispetto delle regole, non oltre.

In merito al comunicato diffuso dal consigliere comunale Roberto Quarta, Confesercenti ritiene necessario riportare la discussione sul terreno dei fatti, evitando ricostruzioni che rischiano di confondere l’opinione pubblica.

Nessuno ha mai messo in discussione la natura pubblica dell’area della Casa dell’Ammiraglio né il ruolo di controllo spettante ai consiglieri comunali. Il punto sollevato da Confesercenti riguarda esclusivamente le modalità con cui tale controllo è stato esercitato: l’ingresso in un’area di cantiere interdetta, l’assenza del concessionario, la convocazione di una Commissione senza il prescritto iter procedurale e la diffusione di immagini accompagnate da una narrazione che non rispecchia lo stato effettivo dei lavori.

È necessario chiarire un aspetto fondamentale: tutti i lavori in corso presso la Casa dell’Ammiraglio – progettazione, realizzazione, costi e oneri – sono integralmente a carico di Confesercenti. Non esiste alcun finanziamento pubblico destinato a queste opere. Si tratta di interventi sostenuti e realizzati direttamente dal concessionario, come previsto dagli obblighi assunti.

I cantieri, per loro natura, sono contesti dinamici: ciò che viene fotografato in un determinato momento rappresenta una fase intermedia, non lo stato finale. Basta assistere anche per pochi minuti al prosieguo delle attività per constatare come lo stesso punto, fotografato poco prima, non sia più identico a sé stesso. Ogni avanzamento modifica l’assetto dell’area, come avviene in qualunque cantiere in corso d’opera. Questo principio elementare dimostra che non vi è mai stato alcun abbandono, ma un’attività in evoluzione continua.

Resta invece un dato oggettivo: l’accesso a un’area di cantiere è disciplinato dalle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, che consentono l’ingresso esclusivamente al personale autorizzato e dotato dei requisiti necessari. Il divieto di accesso non è una formalità, ma una misura di tutela obbligatoria, valida per chiunque, senza eccezioni legate al ruolo istituzionale ricoperto.

Il bene resta pubblico, ma l’area in concessione – soprattutto quando costituisce un cantiere attivo – non è liberamente accessibile: la concessione attribuisce un diritto di uso esclusivo e responsabilità specifiche che limitano l’ingresso dei terzi.

È inoltre opportuno ricordare che i consiglieri comunali, compresi i presidenti di commissione, dispongono di prerogative di controllo, ma non di poteri ispettivi autonomi né di facoltà che consentano di derogare alle norme di sicurezza o alle procedure previste. Le funzioni di controllo devono essere esercitate nel rispetto delle regole, non attraverso iniziative personali che esulano dal corretto perimetro istituzionale.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento, emerso dallo stesso comunicato del consigliere Quarta: la Commissione Ambiente si sarebbe nuovamente riunita presso la Casa dell’Ammiraglio ancora una volta in assenza del concessionario, reiterando così le medesime irregolarità già evidenziate nei giorni precedenti. Se confermato, ciò comporta la ripetizione delle stesse violazioni: una convocazione irrituale della Commissione e l’accesso a un’area di cantiere senza la presenza del soggetto responsabile, in contrasto con le procedure previste e con le norme che regolano la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Quanto alle verifiche richieste dagli uffici comunali, Confesercenti ribadisce la propria piena disponibilità e collaborazione, come avviene per qualunque concessionario. È del tutto normale che, in presenza di lavori in corso, l’amministrazione richieda integrazioni o aggiornamenti: ciò non trasforma un cantiere regolare in un caso mediatico, né giustifica la costruzione di un presunto “degrado”.

Per quanto riguarda le azioni legali, non si tratta di “intimidazioni”, ma dell’esercizio di un diritto previsto dall’ordinamento quando si ritiene che un comportamento possa aver prodotto un pregiudizio. Saranno, come sempre, le sedi competenti a valutare.

Confesercenti continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, trasparenza e rispetto delle istituzioni, tutelando gli esercenti, le imprese e i lavoratori del territorio e garantendo un confronto basato su fatti verificabili, non su rappresentazioni alterate.